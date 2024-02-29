الملك يصل إلى معان

الملك يصل إلى معان
التاريخ
2/29/2024 4:28:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، إلى معان للقاء وجهاء وممثلين عن المحافظة في قصر الملك المؤسس.
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