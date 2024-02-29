علامة HONOR تفوز بـ 45 جائزة خلال MWC 2024

MENAFN - AETOSWire) أطلقت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا لأول مرة استراتيجيتها الجديدة لجميع السيناريوهات المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع الإعلان عن الإطلاق العالمي لجهاز HONOR Magic6 Pro وجهاز الكمبيوتر الشخصي HONOR MagicBook Pro 16 المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي في MWC 2024 في برشلونة.

هذا العام في MWC، حصلت HONOR على إجمالي 45 جائزة من وسائل الإعلام العالمية. وخلال الإطلاق العالمي لهاتف HONOR Magic6 Pro، أشادت به وسائل الإعلام. منحت Android Headlines هاتف HONOR Magic6 Pro جائزة "الأفضل في MWC 2024"، مع القول بأن "يعد هاتف HONOR Magic6 Pro خطوة للأمام مقارنة بسابقه، ولا يوفر كاميرات رائعة فحسب، بل يتميز في جوانب أخرى مختلفة". قال موقع Android Police : "من خلال هاتف Magic 6 Pro، تعمل علامة HONOR على تعزيز أداء أجهزتها بشكل كبير، متجاوزة المنافسة في بعض المجالات الرئيسية." وعلقت وسائل الإعلام التقنية CNET أيضًا قائلة: "يعد Magic 6 Pro من بين أكثر هواتف Android الرائدة المتاحة هذا العام." وقد أعجبت وسائل الإعلام الشهيرة GQ Spain بالأداء الرائع لـ HONOR Magic6 Pro، وقالت: "سلسلة Magic Pro من HONOR هي الأكثر شهرة من HONOR، حيث توفر أفضل الأجهزة والبرامج."

فيما يتعلق بأول كمبيوتر شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في تاريخ HONOR، تم عرض HONOR MagicBook Pro 16 لأول مرة على المستوى العالمي، وحاز على تأييد واسع النطاق من وسائل الإعلام العالمية. كما تم إدراج HONOR MagicBook Pro 16 كـ "أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في MWC 2024" من قبل Mashable . منحت Android Authority جهاز HONOR MagicBook Pro 16 جائزة "الأفضل في MWC 2024" وعلقت بأن "HONOR MagicBook 16 Pro هو جهاز كمبيوتر محمول قوي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي." أيضًا، منحت Trusted Reviews جهاز HONOR MagicBook Pro 16 جائزة "الأفضل في العرض"، قائلة إن "الميزات مثل البحث الذكي عن الصور، وملخص المستندات الذكي، وفهم النص، والترجمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والـ Magic Text تعد بمستقبل مثمر حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في القيام ببعض المهام وتقليل الضغط الناتج عن كثرة المهام اليومية."

قد حاز هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR أيضاً على إعجاب وسائل الإعلام العالمية. تم منح الجائزة المرموقة في الصناعة "GLOMO Best in Show"، والتي يتم الحكم عليها بناءً على أفضل المنتجات المعروضة، إلى PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR هذا العام. في عالم الموضة، أدرجت وسائل الإعلام العالمية للموضة COSMOPOLITION هذا الهاتف القابل للطي في نصيحة المحرر لأسبوع الموضة في لندن، قائلين إن "Porsche Design HONOR Magic V2 RSR قد غير قواعد اللعبة تمامًا".