علامة HONOR تفوز بـ 45 جائزة خلال MWC 2024

(MENAFN
- AETOSWire) أطلقت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا لأول مرة استراتيجيتها الجديدة لجميع السيناريوهات المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع الإعلان عن الإطلاق العالمي لجهاز HONOR Magic6 Pro وجهاز الكمبيوتر الشخصي HONOR MagicBook Pro 16 المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي في MWC 2024 في برشلونة.
هذا العام في MWC، حصلت HONOR على إجمالي 45 جائزة من وسائل الإعلام العالمية. وخلال الإطلاق العالمي لهاتف HONOR Magic6 Pro، أشادت به وسائل الإعلام. منحت Android Headlines هاتف HONOR Magic6 Pro جائزة "الأفضل في MWC 2024"، مع القول بأن "يعد هاتف HONOR Magic6 Pro خطوة للأمام مقارنة بسابقه، ولا يوفر كاميرات رائعة فحسب، بل يتميز في جوانب أخرى مختلفة". قال موقع Android Police : "من خلال هاتف Magic 6 Pro، تعمل علامة HONOR على تعزيز أداء أجهزتها بشكل كبير، متجاوزة المنافسة في بعض المجالات الرئيسية." وعلقت وسائل الإعلام التقنية CNET أيضًا قائلة: "يعد Magic 6 Pro من بين أكثر هواتف Android الرائدة المتاحة هذا العام." وقد أعجبت وسائل الإعلام الشهيرة GQ Spain بالأداء الرائع لـ HONOR Magic6 Pro، وقالت: "سلسلة Magic Pro من HONOR هي الأكثر شهرة من HONOR، حيث توفر أفضل الأجهزة والبرامج."
فيما يتعلق بأول كمبيوتر شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في تاريخ HONOR، تم عرض HONOR MagicBook Pro 16 لأول مرة على المستوى العالمي، وحاز على تأييد واسع النطاق من وسائل الإعلام العالمية. كما تم إدراج HONOR MagicBook Pro 16 كـ "أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة في MWC 2024" من قبل Mashable . منحت Android Authority جهاز HONOR MagicBook Pro 16 جائزة "الأفضل في MWC 2024" وعلقت بأن "HONOR MagicBook 16 Pro هو جهاز كمبيوتر محمول قوي مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي." أيضًا، منحت Trusted Reviews جهاز HONOR MagicBook Pro 16 جائزة "الأفضل في العرض"، قائلة إن "الميزات مثل البحث الذكي عن الصور، وملخص المستندات الذكي، وفهم النص، والترجمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والـ Magic Text تعد بمستقبل مثمر حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في القيام ببعض المهام وتقليل الضغط الناتج عن كثرة المهام اليومية."
قد حاز هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR أيضاً على إعجاب وسائل الإعلام العالمية. تم منح الجائزة المرموقة في الصناعة "GLOMO Best in Show"، والتي يتم الحكم عليها بناءً على أفضل المنتجات المعروضة، إلى PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR هذا العام. في عالم الموضة، أدرجت وسائل الإعلام العالمية للموضة COSMOPOLITION هذا الهاتف القابل للطي في نصيحة المحرر لأسبوع الموضة في لندن، قائلين إن "Porsche Design HONOR Magic V2 RSR قد غير قواعد اللعبة تمامًا".
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