ترحب The Open Group بشركة Shell كأحدث عضو بلاتيني لديها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت مجموعة The Open Grou ، وهي منظمة معايير التكنولوجيا المحايدة للبائعين، اليوم أن شركة Shell Information Technology International، Inc. أصبحت عضوًا بلاتينيًا في المنظمة. تنضم Shell إلى الأعضاء البلاتينيين الآخرين الرائدين في الصناعة DXC Technology وFujitsu وHuawei وIBM وIntel وOpenText.

كانت Shell عضوًا في The Open Group منذ عام 1997، وساهمت في العديد من منتدياتها التي تُمكن التعاون لتطوير معايير وشهادات التكنولوجيا المفتوحة. لعبت الشركة دورًا حاسمًا في تأسيس منتدى The Open Group OSDU® Forum الذي يسهل تطوير التكنولوجيا التحويلية لاحتياجات الطاقة المتغيرة في العالم، وتبرعت بالملكية الفكرية المهمة التي شكلت أساس منصة بيانات OSDU. ساهمت Shell أيضًا في بدء منتدى The Open Group Open FootprintTM Forum الذي يركز على إنشاء معيار نموذج بيانات البصمة البيئية المطبق على جميع الصناعات.

The Open Group هي اتحاد عالمي يُمكّن من تحقيق أهداف العمل من خلال معايير التكنولوجيا. وتشمل عضويتها المتنوعة التي تضم أكثر من 900 منظمة العملاء وموردي الأنظمة والحلول وبائعي الأدوات ومسؤولي التكامل والأكاديميين والاستشاريين عبر العديد من الصناعات.

علق Steve Nunn، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة The Open Group قائلاً: "مع تحويل التكنولوجيا للعالم بشكل أكثر عمقًا وسرعة، أصبحت معايير التكنولوجيا المفتوحة عامل تمكين أساسيًا لمجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من المنظمات". "لطالما لعبت Shell دورًا أساسيًا في عمل العديد من منتديات The Open Group، لذلك نحن سعداء لأن الشركة أصبحت عضوًا بلاتينيًا مع تعزيز شراكتنا. إنها خطوة تؤكد القيمة الهائلة لعملنا التعاوني".

قال Nils Kappeyne، نائب الرئيس للهندسة المعمارية والبيانات في Shell: "يسعدنا توسيع عضويتنا في The Open Group وأن نصبح عضوًا بلاتينيًا جنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا الرائدة الأخرى. نحن نشهد تقدمًا هائلاً في العمل الذي تقوم به المنتديات ونتطلع إلى ما يخبئه المستقبل".

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حول The Open Group

The Open Group هي اتحاد عالمي يُمكّن من تحقيق أهداف العمل من خلال معايير التكنولوجيا. وتشمل عضويتنا المتنوعة التي تضم أكثر من 900 منظمة العملاء وموردي الأنظمة والحلول وبائعي الأدوات ومسؤولي التكامل والأكاديميين والاستشاريين عبر العديد من الصناعات. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول The Open Group على .

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