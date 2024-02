ترحب The Open Group بشركة Shell كأحدث عضو بلاتيني لديها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت مجموعة The Open Grou ، وهي منظمة معايير التكنولوجيا المحايدة للبائعين، اليوم أن شركة Shell Information Technology International، Inc. أصبحت عضوًا بلاتينيًا في المنظمة. تنضم Shell إلى الأعضاء البلاتينيين الآخرين الرائدين في الصناعة DXC Technology وFujitsu وHuawei وIBM وIntel وOpenText.

كانت Shell عضوًا في The Open Group منذ عام 1997، وساهمت في العديد من منتدياتها التي تُمكن التعاون لتطوير معايير وشهادات التكنولوجيا المفتوحة. لعبت الشركة دورًا حاسمًا في تأسيس منتدى The Open Group OSDU® Forum الذي يسهل تطوير التكنولوجيا التحويلية لاحتياجات الطاقة المتغيرة في العالم، وتبرعت بالملكية الفكرية المهمة التي شكلت أساس منصة بيانات OSDU. ساهمت Shell أيضًا في بدء منتدى The Open Group Open FootprintTM Forum الذي يركز على إنشاء معيار نموذج بيانات البصمة البيئية المطبق على جميع الصناعات.

The Open Group هي اتحاد عالمي يُمكّن من تحقيق أهداف العمل من خلال معايير التكنولوجيا. وتشمل عضويتها المتنوعة التي تضم أكثر من 900 منظمة العملاء وموردي الأنظمة والحلول وبائعي الأدوات ومسؤولي التكامل والأكاديميين والاستشاريين عبر العديد من الصناعات.

علق Steve Nunn، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة The Open Group قائلاً: "مع تحويل التكنولوجيا للعالم بشكل أكثر عمقًا وسرعة، أصبحت معايير التكنولوجيا المفتوحة عامل تمكين أساسيًا لمجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من المنظمات". "لطالما لعبت Shell دورًا أساسيًا في عمل العديد من منتديات The Open Group، لذلك نحن سعداء لأن الشركة أصبحت عضوًا بلاتينيًا مع تعزيز شراكتنا. إنها خطوة تؤكد القيمة الهائلة لعملنا التعاوني".

قال Nils Kappeyne، نائب الرئيس للهندسة المعمارية والبيانات في Shell: "يسعدنا توسيع عضويتنا في The Open Group وأن نصبح عضوًا بلاتينيًا جنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا الرائدة الأخرى. نحن نشهد تقدمًا هائلاً في العمل الذي تقوم به المنتديات ونتطلع إلى ما يخبئه المستقبل".

