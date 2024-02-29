قم بتحسين جودة الهواء داخل منزلك في أي وقت مع إل جي Puricare

(MENAFN
- AETOSWire)
إن رفع جودة الهواء داخل منزلك خطوة حيوية نحو بيئة معيشية أكثر صحة، ويمكن تحقيقها في أي وقت من السنة مع مُنقي الهواء إل جي Puricare 2023. يوفر هذا المُنقي الرائد حلاً شاملاً لتنقية الهواء 360 درجة، ضامناً بقاء مساحاتك الداخلية خالية من الملوثات.
تم تصميم إل جي Puricare 2023 لتوفير تجربة هواء نقي مثالية، مع تقنيات تنقية الهواء المتقدمة. حيث يشمل أجنحة مروحة مسننة مُحسنة لتقطيع مقاومة الهواء، ومعزز نظافة عالي الجودة يوصل الهواء المُنقى بسرعة أكبر بنسبة 24% إلى كل ركن من أركان منزلك، ممتدًا حتى 7.5 متر.
و يعمل إل جي Puricare 2023 المزود بفلاتر HEPA ومزيل الروائح الفائقة على مكافحة مجموعة واسعة من الملوثات الجوية. حيث يقضي فلتر Safe Plus على البكتيريا والفيروسات والغبار والمسببات الحساسية، بينما يعمل فلتر مزيل الروائح على القضاء على الغازات الضارة. تقنيات مثل بلاسماستر والمؤين تذهب إلى أبعد من ذلك لتقليل الفيروسات والبكتيريا السامة، مما يجعل المُنقي مفيدًا بشكل خاص للمنازل التي بها أطفال صغار عن طريق تنظيف الهواء حيث يلعبون بالقرب من الأرض.
بالنسبة للمهتمين بالحفاظ على جودة الهواء المثلى، يشتمل إل جي بيوريكير 2023 على مستشعر ذكي ومؤشر. ويستخدم هذا النظام مؤشرًا ملونًا يعمل بمستشعر PM1.0 لتقييمات جودة الهواء في الوقت الفعلي. تعدل ميزة الوضع التلقائي إعدادات المُنقي تلقائيًا، ضامنةً جودة هواء مثالية باستمرار دون تدخل يدوي.
تعزز التكامل مع تكنولوجيا LG ThinQ من سهولة الاستخدام، موفرةً التحكم السهل عبر المُنقي من خلال تطبيق ThinQ. يسمح هذا الاتصال الذكي بترتيب جودة الهواء الداخلي مسبقًا، مع توفير المؤشر الذكي تحديثات في الوقت المناسب عن نظافة الهواء أو مستويات التلوث في المنزل.
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نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء
تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .
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