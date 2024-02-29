قم بتحسين جودة الهواء داخل منزلك في أي وقت مع إل جي Puricare

إن رفع جودة الهواء داخل منزلك خطوة حيوية نحو بيئة معيشية أكثر صحة، ويمكن تحقيقها في أي وقت من السنة مع مُنقي الهواء إل جي Puricare 2023. يوفر هذا المُنقي الرائد حلاً شاملاً لتنقية الهواء 360 درجة، ضامناً بقاء مساحاتك الداخلية خالية من الملوثات.

تم تصميم إل جي Puricare 2023 لتوفير تجربة هواء نقي مثالية، مع تقنيات تنقية الهواء المتقدمة. حيث يشمل أجنحة مروحة مسننة مُحسنة لتقطيع مقاومة الهواء، ومعزز نظافة عالي الجودة يوصل الهواء المُنقى بسرعة أكبر بنسبة 24% إلى كل ركن من أركان منزلك، ممتدًا حتى 7.5 متر.

و يعمل إل جي Puricare 2023 المزود بفلاتر HEPA ومزيل الروائح الفائقة على مكافحة مجموعة واسعة من الملوثات الجوية. حيث يقضي فلتر Safe Plus على البكتيريا والفيروسات والغبار والمسببات الحساسية، بينما يعمل فلتر مزيل الروائح على القضاء على الغازات الضارة. تقنيات مثل بلاسماستر والمؤين تذهب إلى أبعد من ذلك لتقليل الفيروسات والبكتيريا السامة، مما يجعل المُنقي مفيدًا بشكل خاص للمنازل التي بها أطفال صغار عن طريق تنظيف الهواء حيث يلعبون بالقرب من الأرض.

بالنسبة للمهتمين بالحفاظ على جودة الهواء المثلى، يشتمل إل جي بيوريكير 2023 على مستشعر ذكي ومؤشر. ويستخدم هذا النظام مؤشرًا ملونًا يعمل بمستشعر PM1.0 لتقييمات جودة الهواء في الوقت الفعلي. تعدل ميزة الوضع التلقائي إعدادات المُنقي تلقائيًا، ضامنةً جودة هواء مثالية باستمرار دون تدخل يدوي.

تعزز التكامل مع تكنولوجيا LG ThinQ من سهولة الاستخدام، موفرةً التحكم السهل عبر المُنقي من خلال تطبيق ThinQ. يسمح هذا الاتصال الذكي بترتيب جودة الهواء الداخلي مسبقًا، مع توفير المؤشر الذكي تحديثات في الوقت المناسب عن نظافة الهواء أو مستويات التلوث في المنزل.

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نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء

تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .