تطلق منصة إدارة الشراكة Admitad خطط تسعير جديدة قائمة على Saas لإعادة تعريف معايير التسويق بالعمولة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --تعمل Admita على تحسين منصتها التسويقية الشريكة لمنح الوصول إلى نظامها الإيكولوجي الذي يربط 100.000 شريك و3000 علامة تجارية بجميع أحجام الأعمال. تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كثير من الأحيان قيودًا في تخصيص ميزانيات التسويق للحملات، خاصة عندما تكون إمكانية تحقيق عوائد إيجابية غير مؤكدة. وطرحت الشبكة الشريكة ميزات النظام الأساسي المحسنة، مما أدى إلى إنشاء بيئة تسويق رقمية جديدة تعالج التحديات التي تواجهها العلامات التجارية والناشرون عبر الإنترنت على مستوى العالم.

تتيح حلول Admitad للشركات من جميع الأحجام زيادة المبيعات

تقدم Admitad خدمات جديدة تعتمد على نموذج SaaS ومضمنة في خطط الاشتراك مما يسمح للعلامات التجارية بالوصول إلى الأدوات الدقيقة اللازمة لتحسين جهود التسويق الشريكة.

تشمل فوائد هذا البرنامج التابع الذي تمت ترقيته فرصة لزيادة عدد الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 20-30%، والإنفاق التسويقي المتوقع، والمبيعات عبر قنوات جديدة (المؤثرون، والكوبونات، وما إلى ذلك)، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية لدى الجمهور، والتحكم في حركة المرور والتحليلات التفصيلية.

أعادت Admitad إنشاء نهج التسويق بالعمولة بطريقة مريحة وفعالة: الإدارة - النمو - الحماية.

قم بإدارة دورة حياة الشراكة الكاملة مع منصة Admitad القائمة على SaaS بنفسك أو قم بتفويض ذلك بالكامل لفريق الخبراء لدينا.يعتمد النمو على الوصول إلى قاعدة بيانات الناشرين من خلال الأدوات والميزات التي تسمح بتوظيف برنامجك وإجراء المحادثات بشأنه والترويج له.تشمل الحماية الإجراءات التي تهدف إلى القضاء على الاحتيال المروري باستخدام تقنيات Admitad المتطورة لمكافحة الاحتيال وحماية ميزانيات الإعلانات.

3 مناهج مختلفة للبرامج التابعة

Admitad Base - الخيار الأكثر راحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم - يوفر للعلامات التجارية مجموعة الأدوات الأساسية لجذب الشركاء، وإطلاق برنامج بسيط وفعال من حيث التكلفة ومُدار ذاتيًا لنوع واحد من الإجراءات بمعدلات مختلفة، دون المتاعب المرتبطة بالعقد طويل الأمد.

يمنح Admitad Rise المعلنين ميزات إضافية لتشغيل برنامج تابع متطور، مع دعم متميز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وحماية معززة ضد عروض أسعار العلامة التجارية، وأتمتة إضافية.

مع Admitad Peak، تحصل العلامات التجارية على كل ما تحتاجه لتشغيل برنامج قائم على البيانات، بدءًا من 200 دعوة أسبوعيًا وأدوات مثل الرموز الترويجية واللافتات والصفحات المقصودة والدردشة مع الشركاء من عدد غير محدود من المواقع الجغرافية.

حول Admitad

Admitad هي جزء من مجموعة شركات Mitgo وهي منصة لإدارة الشراكات تجمع أكثر من 100,000 ناشر و3000 معلن في جميع أنحاء العالم وتقدم حلولاً مبتكرة للتسويق والتجارة الإلكترونية للمسوقين والشركات عبر الإنترنت من جميع الأحجام.

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