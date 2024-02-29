تطلق منصة إدارة الشراكة Admitad خطط تسعير جديدة قائمة على Saas لإعادة تعريف معايير التسويق بالعمولة

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --تعمل Admita على تحسين منصتها التسويقية الشريكة لمنح الوصول إلى نظامها الإيكولوجي الذي يربط 100.000 شريك و3000 علامة تجارية بجميع أحجام الأعمال. تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كثير من الأحيان قيودًا في تخصيص ميزانيات التسويق للحملات، خاصة عندما تكون إمكانية تحقيق عوائد إيجابية غير مؤكدة. وطرحت الشبكة الشريكة ميزات النظام الأساسي المحسنة، مما أدى إلى إنشاء بيئة تسويق رقمية جديدة تعالج التحديات التي تواجهها العلامات التجارية والناشرون عبر الإنترنت على مستوى العالم.
تتيح حلول Admitad للشركات من جميع الأحجام زيادة المبيعات
تقدم Admitad خدمات جديدة تعتمد على نموذج SaaS ومضمنة في خطط الاشتراك مما يسمح للعلامات التجارية بالوصول إلى الأدوات الدقيقة اللازمة لتحسين جهود التسويق الشريكة.
تشمل فوائد هذا البرنامج التابع الذي تمت ترقيته فرصة لزيادة عدد الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 20-30%، والإنفاق التسويقي المتوقع، والمبيعات عبر قنوات جديدة (المؤثرون، والكوبونات، وما إلى ذلك)، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية لدى الجمهور، والتحكم في حركة المرور والتحليلات التفصيلية.
أعادت Admitad إنشاء نهج التسويق بالعمولة بطريقة مريحة وفعالة: الإدارة - النمو - الحماية.
قم بإدارة دورة حياة الشراكة الكاملة مع منصة Admitad القائمة على SaaS بنفسك أو قم بتفويض ذلك بالكامل لفريق الخبراء لدينا.
يعتمد النمو على الوصول إلى قاعدة بيانات الناشرين من خلال الأدوات والميزات التي تسمح بتوظيف برنامجك وإجراء المحادثات بشأنه والترويج له.
تشمل الحماية الإجراءات التي تهدف إلى القضاء على الاحتيال المروري باستخدام تقنيات Admitad المتطورة لمكافحة الاحتيال وحماية ميزانيات الإعلانات.
3 مناهج مختلفة للبرامج التابعة
Admitad Base - الخيار الأكثر راحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم - يوفر للعلامات التجارية مجموعة الأدوات الأساسية لجذب الشركاء، وإطلاق برنامج بسيط وفعال من حيث التكلفة ومُدار ذاتيًا لنوع واحد من الإجراءات بمعدلات مختلفة، دون المتاعب المرتبطة بالعقد طويل الأمد.
يمنح Admitad Rise المعلنين ميزات إضافية لتشغيل برنامج تابع متطور، مع دعم متميز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وحماية معززة ضد عروض أسعار العلامة التجارية، وأتمتة إضافية.
مع Admitad Peak، تحصل العلامات التجارية على كل ما تحتاجه لتشغيل برنامج قائم على البيانات، بدءًا من 200 دعوة أسبوعيًا وأدوات مثل الرموز الترويجية واللافتات والصفحات المقصودة والدردشة مع الشركاء من عدد غير محدود من المواقع الجغرافية.
حول Admitad
Admitad هي جزء من مجموعة شركات Mitgo وهي منصة لإدارة الشراكات تجمع أكثر من 100,000 ناشر و3000 معلن في جميع أنحاء العالم وتقدم حلولاً مبتكرة للتسويق والتجارة الإلكترونية للمسوقين والشركات عبر الإنترنت من جميع الأحجام.
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