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طقس شديد البرودة وفرصة لتكون الصقيع في 4 مناطق

2/29/2024 4:23:46 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، في حين يكون الطقس شديد البرودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، مرتفعات تبوك (علقان - جبل اللوز) مع فرصة لتكون الصقيع على تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزى الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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