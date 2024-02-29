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وزير الشؤون الإسلامية يلتقي بالدعاة والأئمة والخطباء بمنطقة مكة المكرمة

2/29/2024 4:23:45 AM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، بمقر الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة، دعاة وأئمة وخطباء منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم بن حاج الخامري، وذلك خلال زيارته الحالية للمنطقة. ونوه معاليه بالدعم الذي تتلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتحقق رسالتها بما يتسق مع رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم الإسلام السمحة والوسطية والاعتدال وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن مهمة الدعوة إلى الله هي أشرف المهام التي ينبغي لمن يعمل بها أن يكون صادقاً أميناً مخلصاً ممتثلاً منهج النبوة في الأخلاق والسلوك والتعامل، ونفع الناس وتبصيرهم وفق المنهج الوسطي المعتدل، وبيان أهمية عقيدة التوحيد وأنها هي المنجية الخالصة التي دعوا إليها الأنبياء كلهم، مبيناً أهمية أن يستشعر الداعية عظم هذه المسؤولية وأن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه جميع العبادات.
وأوضح أن المهمة التي يقوم بها الدعاة والخطباء هي امتداد للمهمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الخير والتحذير من المنكرات والذنوب والبدع، ويجب عليهم استغلال الفرص في إيصال الرسائل الدعوية من خلال خطب الجمعة والمحاضرات الدعوية مع مراعاة ظروف الناس وعدم الإطالة، وتكون مختصرة وهادفة تتناول مواضيع تستهدف السامع في أمور دينه ودنياه.
وقال آل الشيخ : "لاشك أنكم ولله الحمد ضربتم أروع الأمثلة في نشر المنهج الصحيح، حيث استقرت السفينة الدعوية وفق ما يرضي الله تعالى بعيد عن اللغط والفتن"، مؤكداً على أهمية الأخذ بكتاب الله ومنهج السلف الصالح وحماية الأجيال من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة الوزير لتفقد قطاعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والاطلاع على المشاريع المنفذة بمكة والمشاعر المقدسة وعلى سير العمل وتطويره، والنهوض بها وفق رؤية المملكة 2030.

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