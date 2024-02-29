وزير الشؤون الإسلامية يلتقي بالدعاة والأئمة والخطباء بمنطقة مكة المكرمة

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، بمقر الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة، دعاة وأئمة وخطباء منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم بن حاج الخامري، وذلك خلال زيارته الحالية للمنطقة. ونوه معاليه بالدعم الذي تتلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتحقق رسالتها بما يتسق مع رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم الإسلام السمحة والوسطية والاعتدال وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن مهمة الدعوة إلى الله هي أشرف المهام التي ينبغي لمن يعمل بها أن يكون صادقاً أميناً مخلصاً ممتثلاً منهج النبوة في الأخلاق والسلوك والتعامل، ونفع الناس وتبصيرهم وفق المنهج الوسطي المعتدل، وبيان أهمية عقيدة التوحيد وأنها هي المنجية الخالصة التي دعوا إليها الأنبياء كلهم، مبيناً أهمية أن يستشعر الداعية عظم هذه المسؤولية وأن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه جميع العبادات.
وأوضح أن المهمة التي يقوم بها الدعاة والخطباء هي امتداد للمهمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الخير والتحذير من المنكرات والذنوب والبدع، ويجب عليهم استغلال الفرص في إيصال الرسائل الدعوية من خلال خطب الجمعة والمحاضرات الدعوية مع مراعاة ظروف الناس وعدم الإطالة، وتكون مختصرة وهادفة تتناول مواضيع تستهدف السامع في أمور دينه ودنياه.
وقال آل الشيخ : "لاشك أنكم ولله الحمد ضربتم أروع الأمثلة في نشر المنهج الصحيح، حيث استقرت السفينة الدعوية وفق ما يرضي الله تعالى بعيد عن اللغط والفتن"، مؤكداً على أهمية الأخذ بكتاب الله ومنهج السلف الصالح وحماية الأجيال من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة الوزير لتفقد قطاعات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والاطلاع على المشاريع المنفذة بمكة والمشاعر المقدسة وعلى سير العمل وتطويره، والنهوض بها وفق رؤية المملكة 2030.
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