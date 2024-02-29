وزير الاقتصاد والتخطيط يناقش تحضيرات المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في شهر أبريل بالرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يناقش تحضيرات المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في شهر أبريل بالرياض
التاريخ
2/29/2024 4:23:45 AM
(MENAFN
- Al Watan) ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في شهر أبريل، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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