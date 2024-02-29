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وزير الاقتصاد والتخطيط يناقش تحضيرات المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في شهر أبريل بالرياض

2/29/2024 4:23:45 AM
(MENAFN- Al Watan) ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في شهر أبريل، إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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