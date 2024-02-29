إس آند بي: شُح المياه يهدد صانعي الرقائق وسلاسل توريد التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة“ستاندارد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن شركات صناعة أشباه الموصلات على غرار“تي إس إم سي” التايوانية معرضة لخطر نقص المياه مع تقدم تقنيات إنتاج وحدات المعالجة.
وأوضحت“إس آند بي جلوبال” في تقرير، أن صناعة الرقائق تعد كثيفة الاستهلاك للمياه، حيث تستهلك المصانع كميات هائلة من الماء يومياً لأغراض تبريد الآلات، وتنقية طبقات الرقائق من الغبار.
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وكشفت بيانات الوكالة أن استهلاك المياه لكل وحدة تنتجها“تي إس إم سي” زاد بنسبة 35% بعدما تطورت قدراتها وانتقلت لتصنيع رقائق المعالجات من طراز 15 نانومتر في عام 2015.
وذكرت أنها تعتقد أن هذا يرجع بشكل أساسي إلى التوجه لإنتاج الرقائق المتقدمة التي تتطلب عمليات تصنيعية أكثر، ونظراً لهيمنة“تي إس إم سي” على صناعة الرقائق المتقدمة، فإن الاضطرابات المحتملة للعملية الإنتاجية بسبب نقص المياه قد تُعطل سلسلة توريد التكنولوجيا على مستوى العالم.
ومن جانبه، قال“هينس لي” محلل الائتمان في الوكالة، إن هناك ارتباطاً مباشراً بين استهلاك المياه وتطور صناعة الرقائق، وكلما تقدمت أشباه الموصلات، زادت خطوات العملية الإنتاجية وبالتالي استهلاك المياه.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات صناعة الرقائق حول العالم تستهلك كميات من الماء تعادل استهلاك مدينة هونج كونج التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107915715
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