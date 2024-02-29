إس آند بي: شُح المياه يهدد صانعي الرقائق وسلاسل توريد التكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة“ستاندارد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إن شركات صناعة أشباه الموصلات على غرار“تي إس إم سي” التايوانية معرضة لخطر نقص المياه مع تقدم تقنيات إنتاج وحدات المعالجة.

وأوضحت“إس آند بي جلوبال” في تقرير، أن صناعة الرقائق تعد كثيفة الاستهلاك للمياه، حيث تستهلك المصانع كميات هائلة من الماء يومياً لأغراض تبريد الآلات، وتنقية طبقات الرقائق من الغبار.

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وكشفت بيانات الوكالة أن استهلاك المياه لكل وحدة تنتجها“تي إس إم سي” زاد بنسبة 35% بعدما تطورت قدراتها وانتقلت لتصنيع رقائق المعالجات من طراز 15 نانومتر في عام 2015.

وذكرت أنها تعتقد أن هذا يرجع بشكل أساسي إلى التوجه لإنتاج الرقائق المتقدمة التي تتطلب عمليات تصنيعية أكثر، ونظراً لهيمنة“تي إس إم سي” على صناعة الرقائق المتقدمة، فإن الاضطرابات المحتملة للعملية الإنتاجية بسبب نقص المياه قد تُعطل سلسلة توريد التكنولوجيا على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال“هينس لي” محلل الائتمان في الوكالة، إن هناك ارتباطاً مباشراً بين استهلاك المياه وتطور صناعة الرقائق، وكلما تقدمت أشباه الموصلات، زادت خطوات العملية الإنتاجية وبالتالي استهلاك المياه.

وأشارت الوكالة إلى أن شركات صناعة الرقائق حول العالم تستهلك كميات من الماء تعادل استهلاك مدينة هونج كونج التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة.





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