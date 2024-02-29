الاتحاد الأوروبي يوافق على تسهيلات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو‎

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على إطلاق تسهيلات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، في إطار مرفق أوكرانيا للفترة من 2024-2027.

وذكرت الوزارة في بيان:“أن مرفق أوكرانيا هو أداة فريدة لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد والتعافي وتعزيز جهودنا نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وسيقدم المرفق دعمًا غير مسبوق يمكن التنبؤ به بناءً على الخطط والأولويات المتفق عليها بشكل مشترك من قبل حكومة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، وبموجب هذا الصك، ستحصل كييف على حوالي 39 مليار يورو كدعم مباشر للميزانية خلال الفترة من 2024 حتى 2027، منها أكثر من 5 مليارات يورو ستكون منحًا”.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في ألمانيا نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من 2023 إعمار تلاحق الطفرة العقارية في دبي باستثمار 26 مليار دولار

وقال وزير الشئون الخارجية الأوكراني سيرجي مارشينكو، تعليقا على ذلك:“إنني ممتن لشركائنا في الاتحاد الأوروبي لقرارهم الحاسم بدعم البلاد، ومع مواصلة العمل النشط الذي تقوم به حكومتنا وممثلو المفوضية الأوروبية في إطار البرنامج، ستقترب كييف بثبات من مستقبلها الأوروبي”.

وبحسب البيان، ستتضمن الأداة أيضًا آلية تمويل مؤقتة، والتي، بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ستفتح الطريق لجذب التمويل اللازم في فترة زمنية أقصر قبل بدء العمل بمرفق أوكرانيا رسميا.

جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي أيد مؤخرًا القرار المتعلق بمرفق أوكرانيا. وكان قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة الخطوة الأخيرة قبل إطلاق المرفق رسميًا.

المصدر: