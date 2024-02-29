70 مليار دولار حجم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الهيئة الطيران المدني الصينية، إن حجم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في البلاد يقدر بأكثر من 500 مليار يوان (70 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي.

وتوقعات الهيئة، أن يرتفع حجمها إلى تريليوني يوان بحلول عام 2030.

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وأوضحت أن اقتصاد الارتفاعات المنخفضة، باعتباره صناعة استراتيجية ناشئة، لديه سلسلة صناعية طويلة تغطي قطاعات مثل البحث والتطوير والتصنيع للطائرات، وبناء وتشغيل البنية التحتية للطيران على ارتفاعات منخفضة، وخدمات الطيران.

وأشارت إلى أنها تعمل على تعزيز بناء نظام لخدمة الطيران على ارتفاعات منخفضة وتسعى إلى تبسيط إجراءات الطلب وعمليات الموافقة على خطط الطيران على ارتفاعات منخفضة.

كما ستقدم الهيئة الدعم للشركات لتنفيذ مشاريع تجريبية للتوزيع اللوجستي للطائرات بدون طيار في مقاطعات تشمل جيانغشي وقوانغدونغ وشنشي وسيتشوان.

ويعتبر اقتصاد الارتفاعات المنخفضة مفهوما اقتصاديا يعتمد على المجال الجوي منخفض الارتفاع، حيث يلعب قطاع الطيران العام دورا مهيمنا، ويشمل قطاعات اقتصادية مثل الطيران على ارتفاعات منخفضة والسياحة الجوية ونقل الركاب وخدمات الطيران العامة والبحث العلمي والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى.

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