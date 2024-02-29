70 مليار دولار حجم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الهيئة الطيران المدني الصينية، إن حجم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في البلاد يقدر بأكثر من 500 مليار يوان (70 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي.
وتوقعات الهيئة، أن يرتفع حجمها إلى تريليوني يوان بحلول عام 2030.
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وأوضحت أن اقتصاد الارتفاعات المنخفضة، باعتباره صناعة استراتيجية ناشئة، لديه سلسلة صناعية طويلة تغطي قطاعات مثل البحث والتطوير والتصنيع للطائرات، وبناء وتشغيل البنية التحتية للطيران على ارتفاعات منخفضة، وخدمات الطيران.
وأشارت إلى أنها تعمل على تعزيز بناء نظام لخدمة الطيران على ارتفاعات منخفضة وتسعى إلى تبسيط إجراءات الطلب وعمليات الموافقة على خطط الطيران على ارتفاعات منخفضة.
كما ستقدم الهيئة الدعم للشركات لتنفيذ مشاريع تجريبية للتوزيع اللوجستي للطائرات بدون طيار في مقاطعات تشمل جيانغشي وقوانغدونغ وشنشي وسيتشوان.
ويعتبر اقتصاد الارتفاعات المنخفضة مفهوما اقتصاديا يعتمد على المجال الجوي منخفض الارتفاع، حيث يلعب قطاع الطيران العام دورا مهيمنا، ويشمل قطاعات اقتصادية مثل الطيران على ارتفاعات منخفضة والسياحة الجوية ونقل الركاب وخدمات الطيران العامة والبحث العلمي والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107915713
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