المركزي الصيني يضيف 117 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 117 مليار يوان (16.47 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وأفاد البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة مستقرة في نهاية الشهر.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107915712
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