المركزي الصيني يضيف 117 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 117 مليار يوان (16.47 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأفاد البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة مستقرة في نهاية الشهر.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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