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المركزي الصيني يضيف 117 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

2/29/2024 4:23:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 117 مليار يوان (16.47 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأفاد البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة مستقرة في نهاية الشهر.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في ألمانيا نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من 2023 إعمار تلاحق الطفرة العقارية في دبي باستثمار 26 مليار دولار

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107915712

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