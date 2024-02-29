مبيعات ساعات رولكس الفاخرة تتجاوز 10 مليارات دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت مبيعات“رولكس” (Rolex) أكثر من 10 مليارات دولار للمرة الأولى، حيث اكتسبت العلامة التجارية السويسرية الكبرى للساعات حصة إضافية في السوق، وفقاً لتقرير صادر عن“مورجان ستانلي”.

أنتجت العلامة التجارية السويسرية المهيمنة للساعات الفاخرة 1.24 مليون ساعة في عام 2023 بمبيعات بلغت 10.1 مليار فرنك سويسري (11.5 مليار دولار). وقال محللون في“مورجان ستانلي”، وشركة“لاكس كونسلت” (LuxeConsult) السويسرية في تقرير أمس الأربعاء إن نسبة زيادة المبيعات عن العام 2022 بلغت 11%، وأضافوا أن المستوى الحالي لحصة“رولكس” في السوق“غير مسبوقة”.

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زادت الشركة المصنعة لساعات من طرازات“دايتونا” (Daytona) و“صبمارينر” (Submariner) و“ديت جست” (Datejust) من حصتها في سوق التجزئة إلى ما يزيد قليلاً عن 30% مع مطالبة المشترين الأثرياء بشراء ساعات الشركة، الواقع مقرها في جنيف، والتي تسيطر عليها مؤسسة خيرية تحمل اسم“هانز ويلزدورف”، وهو اسم الشخص الذي شارك في تأسيس العلامة التجارية في عام 1908. وبلغت مبيعات ماركة ساعات“تيودور” ذات السعر المنخفض، والمملوكة لنفس الشركة، حوالي 545 مليون فرنك في عام 2023، وفقاً لتقديرات“مورغان ستانلي”.

كتب محللو“مورجان ستانلي” بقيادة إدوارد أوبين، ومحللو“لاكس كونسلت” بقيادة أوليفر مولر:“لا يمكن لأي علامة تجارية فاخرة أخرى أن تدعى امتلاكها مثل هذا الوضع المهيمن في قطاعها الخاص”.

وقال المحللون إن شركة“لويس فويتون” (Louis Vuitton)، على سبيل المثال، كانت تمتلك حوالي 19% من سوق حقائب اليد الفاخرة العام الماضي.

العلامة الأولى بلا منافس

وأضافوا أن العلامة التجارية“رولكس”“تظل الأولى بلا منازع في صناعة الساعات الفاخرة، إذ تفوقت على المبيعات المجتمعة لخمس علامات تجارية وهي (كارتييه، وأوميغا، وأوديمارس بيغيه، وباتيك فيليب، وريتشارد ميل”.

أظهر التقرير أن مبيعات الساعات الفاخرة السويسرية لا تزال تخضع لسيطرة عدد قليل من العلامات التجارية التي تزيد مبيعاتها السنوية عن مليار فرنك. انضمت“فاشيرون كونستانتين”، العلامة التجارية التاريخية التي تسيطر عليها شركة“ريتشمونت”، إلى نادي النخبة لأول مرة في 2023، وهو النادي الذي يضم شركات تبلغ قيمة مبيعات الواحدة منها مليار فرنك.

من ناحية أخرى، باعت علامة“سواتش” التي تحمل اسم الشركة أكثر من 2 مليون ساعة“مون سواتش” في عام 2023، وحوالي 5.8 مليون ساعة إجمالاً بمتوسط سعر 141 فرنكًا، وفقا للمحللين، الذين أرجعوا ذلك، بنسبة كبيرة، إلى نجاح ساعة“مون سواتش”، والتي تعد مشروع تعاون مع“أوميغا”. وكانت“سواتش” أسرع علامة تجارية للساعات نمواً للعام الثاني على التوالي.

تعد أرقام“مورجان ستانلي” و”لاكس كونسلت” تقديرية، حيث أن العلامات التجارية للساعات السويسرية بما في ذلك“رولكس” لا تكشف عن مبيعاتها السنوية الفردية.

ولم يستجب المتحدث باسم“رولكس” على الفور لطلب التعليق.





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