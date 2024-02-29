اليوم.. بدء التداول على أسهم سيتي للتحاليل الطبية بالبورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة السماح بدء التداول على أسهم سيتي للتحاليل الطبية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – قائمة النيل)، اعتباراً من اليوم الخميس.
وأضافت البورصة، أن سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 0.17 جنيه للسهم، الواردة بتقرير الافصاح بغرض التداول المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 19 فبراير الجاري.
موضوعات متعلقة
“إي فاينانس” تقترح توزيع 19 قرشًا على المساهمين 28 أبريل.. بدء أعمال العمرة السنوية لمصنع“أبو قير للأسمدة” الأول “ريكاب” تربح 42 مليون جنيه خلال 2023
وأوضحت أنه سيتم التداول عليها طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به، مع السماح بالتداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه.
MENAFN29022024000202011048ID1107915710
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.