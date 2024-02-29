اليوم.. بدء التداول على أسهم سيتي للتحاليل الطبية بالبورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة السماح بدء التداول على أسهم سيتي للتحاليل الطبية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – قائمة النيل)، اعتباراً من اليوم الخميس.

وأضافت البورصة، أن سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 0.17 جنيه للسهم، الواردة بتقرير الافصاح بغرض التداول المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 19 فبراير الجاري.

موضوعات“إي فاينانس” تقترح توزيع 19 قرشًا على المساهمين 28 أبريل.. بدء أعمال العمرة السنوية لمصنع“أبو قير للأسمدة” الأول “ريكاب” تربح 42 مليون جنيه خلال 2023

وأوضحت أنه سيتم التداول عليها طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به، مع السماح بالتداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه.



