ميزانية كوريا الجنوبية للمساعدة الإنمائية تسجل 4.7 مليار دولار بـ2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حددت كوريا الجنوبية ميزانية هذا العام للمساعدة الإنمائية الرسمية عند مستوى قياسي يبلغ 6.3 تريليون وون (4.7 مليار دولار).
وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه ميزانية هذا العام تمثل زيادة بنسبة 31.1% عن العام السابق.
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وأضافت أن 17.5% من إجمالي الميزانية مخصصة لمشاريع الاستجابة للأزمات الإنسانية في الدول المتضررة من الحروب والكوارث.
وسيتم تخصيص حوالي 15.1% للمساعدة المتعلقة بالمرور، مثل بناء السكك الحديدية، و9% أخرى للمساعدة في مجال الرعاية الصحية، وسيتم تقسيم الميزانية على 1.976 مشروعًا للمساعدة الإنمائية الرسمية وسيتم تنفيذها من خلال 47 وكالة.
وقامت سول، بزيادة ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية تدريجيا منذ انضمامها إلى لجنة المساعدة الإنمائية، وهي منظمة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مكلفة بتنسيق سياسات المساعدات للدول النامية، في عام 2010.
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