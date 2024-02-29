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ميزانية كوريا الجنوبية للمساعدة الإنمائية تسجل 4.7 مليار دولار بـ2024

2/29/2024 4:23:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حددت كوريا الجنوبية ميزانية هذا العام للمساعدة الإنمائية الرسمية عند مستوى قياسي يبلغ 6.3 تريليون وون (4.7 مليار دولار).

وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه ميزانية هذا العام تمثل زيادة بنسبة 31.1% عن العام السابق.

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وأضافت أن 17.5% من إجمالي الميزانية مخصصة لمشاريع الاستجابة للأزمات الإنسانية في الدول المتضررة من الحروب والكوارث.

وسيتم تخصيص حوالي 15.1% للمساعدة المتعلقة بالمرور، مثل بناء السكك الحديدية، و9% أخرى للمساعدة في مجال الرعاية الصحية، وسيتم تقسيم الميزانية على 1.976 مشروعًا للمساعدة الإنمائية الرسمية وسيتم تنفيذها من خلال 47 وكالة.

وقامت سول، بزيادة ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية تدريجيا منذ انضمامها إلى لجنة المساعدة الإنمائية، وهي منظمة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مكلفة بتنسيق سياسات المساعدات للدول النامية، في عام 2010.

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