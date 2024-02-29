أكوا باور توقع اتفاقيات تمويل لمشروع تحلية مياه بـ2.8 مليار ريال

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أكوا باور” السعودية عن توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 2.8 مليار ريال ( 737.9 مليون دولار) مع مجموعة من المقرضين المحليين والعالميين لتمويل مشروع حصيان لتحلية المياه في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق بيان إفصاح أصدرته اليوم الخميس.

قالت في إفصاح أرسلته إلى السوق المالية السعودية ( تداول) إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 3.4 مليار ريال ( 919.6 مليون دولار)، وإن المشروع يستهدف تحلية المياه بسعة إنتاجية تبلغ 818,280 متراً مكعباً (180 مليون غالون إمبراطوري) من المياه المحلاة يومياً في دبي. وتضم قائمة البنوك المقرضة للتمويل“ستاندر تشارترد”،“إم يو إف جي”،“بنك الإمارات دبي الوطني”، بنك التنمية الكوري، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، بنك التعمير الصيني، البنك الزراعي الصيني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، بنك سوميتومو ميتسوي ترست، بنك الصين للصناعة والتجارة، بنك بوبيان، بنك التصدير والاستيراد السعودي.

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وأوضحت الشركة أن حصتها في المشروع تبلغ 20.40%، مشيرة إلى أن مدة التمويل قرابة 32.5 عام.

في 16 أغسطس 2023، اختارت“هيئة كهرباء ومياه دبي” (ديوا) شركة“أكوا باور” السعودية باعتبارها“المناقص الأفضل” لبناء وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع“مجمع حصيان” الذي يستخدم تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، والبالغة طاقته الإنتاجية 180 مليون غالون يومياً.

قالت الهيئة حينذاك إنها حصلت على أدنى سعر عالمي بلغ 0.36 دولار للمتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بعدما تلقت 29 طلباً من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع الذي يبلغ حجم استثماراته 3.56 مليار درهم (914 مليون دولار).

يعتبر مشروع“مجمع حصيان” لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، أول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي 490 مليون غالون يومياً، ترتفع إلى 670 مليون غالون يومياً عام 2026 مع استكمال هذا المشروع.





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