أكوا باور توقع اتفاقيات تمويل لمشروع تحلية مياه بـ2.8 مليار ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أكوا باور” السعودية عن توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 2.8 مليار ريال ( 737.9 مليون دولار) مع مجموعة من المقرضين المحليين والعالميين لتمويل مشروع حصيان لتحلية المياه في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق بيان إفصاح أصدرته اليوم الخميس.
قالت في إفصاح أرسلته إلى السوق المالية السعودية ( تداول) إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 3.4 مليار ريال ( 919.6 مليون دولار)، وإن المشروع يستهدف تحلية المياه بسعة إنتاجية تبلغ 818,280 متراً مكعباً (180 مليون غالون إمبراطوري) من المياه المحلاة يومياً في دبي. وتضم قائمة البنوك المقرضة للتمويل“ستاندر تشارترد”،“إم يو إف جي”،“بنك الإمارات دبي الوطني”، بنك التنمية الكوري، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، بنك التعمير الصيني، البنك الزراعي الصيني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، بنك سوميتومو ميتسوي ترست، بنك الصين للصناعة والتجارة، بنك بوبيان، بنك التصدير والاستيراد السعودي.
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وأوضحت الشركة أن حصتها في المشروع تبلغ 20.40%، مشيرة إلى أن مدة التمويل قرابة 32.5 عام.
في 16 أغسطس 2023، اختارت“هيئة كهرباء ومياه دبي” (ديوا) شركة“أكوا باور” السعودية باعتبارها“المناقص الأفضل” لبناء وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع“مجمع حصيان” الذي يستخدم تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، والبالغة طاقته الإنتاجية 180 مليون غالون يومياً.
قالت الهيئة حينذاك إنها حصلت على أدنى سعر عالمي بلغ 0.36 دولار للمتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بعدما تلقت 29 طلباً من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع الذي يبلغ حجم استثماراته 3.56 مليار درهم (914 مليون دولار).
يعتبر مشروع“مجمع حصيان” لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، أول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي 490 مليون غالون يومياً، ترتفع إلى 670 مليون غالون يومياً عام 2026 مع استكمال هذا المشروع.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107915706
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