ريكاب تربح 42 مليون جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة ريكاب للاستثمارات المالية، بنسبة 9.5% خلال العام الماضي، لتصل 42 مليون جنيه، مقارنة بربح 46.4 مليون جنيه في 2022.

وانخفض إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 78.5 مليون جنيه، مقابل 129.6 مليون جنيه في 2022.

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تراجعت أرباح شركة ريكاب للاستثمارات المالية، بنسبة 70.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 19.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 67.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 26.49 مليون جنيه مقابل إيرادات 97.36 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتراجعت أرباح شركة ريكاب للاستثمارات المالية، بنسبة 90.5% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 6.24 مليون جنيه، مقارنة بربح 66.3 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المقارن.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة ريكاب للاستثمارات المالية، من 557.48 مليون جنيه إلى 551.98 مليون جنيه، بتخفيض قدره 5.5 مليون جنيه.

ويأتي التخفيض عبر إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 1.1 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 5 جنيهات للسهم، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 551.98 مليون جنيه موزع على عدد 110.39 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات، ممثلًا في أربع إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية أسهم.