ريكاب تربح 42 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أرباح شركة ريكاب للاستثمارات المالية، بنسبة 9.5% خلال العام الماضي، لتصل 42 مليون جنيه، مقارنة بربح 46.4 مليون جنيه في 2022.
وانخفض إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 78.5 مليون جنيه، مقابل 129.6 مليون جنيه في 2022.
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تراجعت أرباح شركة ريكاب للاستثمارات المالية، بنسبة 70.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 19.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 67.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 26.49 مليون جنيه مقابل إيرادات 97.36 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وتراجعت أرباح شركة ريكاب للاستثمارات المالية، بنسبة 90.5% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 6.24 مليون جنيه، مقارنة بربح 66.3 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المقارن.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة ريكاب للاستثمارات المالية، من 557.48 مليون جنيه إلى 551.98 مليون جنيه، بتخفيض قدره 5.5 مليون جنيه.
ويأتي التخفيض عبر إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 1.1 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 5 جنيهات للسهم، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 551.98 مليون جنيه موزع على عدد 110.39 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات، ممثلًا في أربع إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية أسهم.
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