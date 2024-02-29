تركيا تتجنب شبح الركود رغم ارتفاع أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) نما اقتصاد تركيا، الذي تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار، بشكل أسرع كثيراً من المتوقع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2023، مما أدى إلى تجنب الانكماش خلال ربعين متتاليين بعدما نفذ البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.

توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وحسب عدد أيام العمل، وفقاً للبيانات المنشورة يوم الخميس. وكان هذا أعلى من جميع توقعات المحللين الذين شاركوا في استطلاع بلومبرغ باستثناء واحد، وبلغ أوسط التوقعات في الاستطلاع 0.3%.

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لكن الزخم الاقتصادي تضاءل على أساس سنوي، مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقارنة بـ6.1% في الربع الثالث. ولا يزال هذا أعلى من أوسط التقديرات البالغ 3.5% في استطلاع آخر لبلومبرغ. ونما الاقتصاد بنسبة 4.5% على مدار العام بأكمله، انخفاضاً من 5.5% في عام 2022.

تقييد الاستهلاك في تركيا

فرض تحول البنك المركزي التركي نحو السياسة النقدية المشددة منذ يونيو الماضي قيوداً على الاستهلاك، الذي يسهم بما يزيد على نصف إجمالي الناتج المحلي. وفي ضوء التراجع الشديد في الإقراض ووصول النمو في مبيعات التجزئة الفصلية إلى مستوى لا يكاد يتجاوز صفراً، يصبح الهدف هو اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم الذي تفاقم خلال حقبة النقود الرخيصة.

حتى الآن نجح المسؤولون الذين يضطلعون بمهمة إصلاح السياسة النقدية بصعوبة في تحقيق هبوط سلس في نشاط الاقتصاد، مع توقع أن يبلغ معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام مستوى 0.3% بعد إجراء التعديلات اللازمة لحساب تأثير عدد أيام العمل والتغيرات الموسمية، وهو معدل لم يتغير مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة على الربع الأخير. وقد توقعت أقلية من المؤسسات التي تتنبأ بأداء الاقتصاد، ومن بينها مجموعة“غولدمان ساكس”، أن تشهد تركيا انكماشاً طفيفاً.

إنفاق الأتراك لا يزال قوياً

رغم تعثر الاقتصاد، لا يزال إنفاق المستهلكين هو القاطرة الرئيسية للنمو، بفضل قوة مبيعات السيارات وانتعاش الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان، الذي لم تهدأ وتيرته إلا اعتباراً من الربع الثاني من العام الماضي، وفق تقديرات أوكان إرتم، وهو محلل اقتصادي أول لدى بنك“ترك إكونومي بانكاسي” (Turk Ekonomi Bankasi).

لا تعني التوقعات الاقتصادية الضعيفة أن البنك المركزي لن يفكر في زيادة أخرى لأسعار الفائدة فوق الزيادات التراكمية التي بلغت 36.5 نقطة مئوية في نهاية شهر يناير. فقد ألمح محافظ البنك المركزي الذي عُين حديثاً، فاتح كاراهان، فعلاً إلى أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قد يكون مبرراً إذا ارتفع الطلب المحلي بعد زيادة الأجور في تركيا.

تحدي البنك المركزي التركي

في الوقت الذي يتجه فيه نشاط الاقتصاد نحو التباطؤ، قد تمثل قوة الإنفاق الاستهلاكي تحدياً لمحافظ البنك المركزي الجديد وهو يتطلع إلى الوصول بمعدل التضخم في تركيا إلى 36% بحلول نهاية العام، أي ما يقرب من نصف مستوى الذروة المتوقع أن يصل إليه في الأشهر المقبلة.

أظهر نموذج طورته سيلفا ديميرالب بالتعاون مع زملائها الباحثين في جامعة كوتش في اسطنبول أن احتمال ركود الاقتصاد يصل الآن إلى 10%، مقارنة باحتمال يقترب من 20% قبل 3 أشهر.

وقالت ديميرالب:“إن المؤشرات الأولية في الربع الأول من العام تشير إلى عودة تسارع النشاط الاقتصادي. ولا أعتقد أن اتخاذ خطوات أخرى من التشديد النقدي ستنشأ عنه زيادة مخاطر الركود فى المدى القصير”.

طلب محلي قوي في تركيا

قال الاقتصاديون في بنك“تركيا غارانتي بانكاسي” إن مؤشراتهم للبيانات الكبيرة“تشير إلى أن الاستهلاك لا يتباطأ بمعدلات مرتفعة كثيراً منذ شهر نوفمبر”، وفق تقرير صدر الشهر الحالي. وأضافوا:“لا يزال الطلب المحلي أقوى من العرض، مما يشكل خطراً على كل من التضخم وعجز الحساب الجاري”.

ويتناقض الانكماش الفصلي في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مع توسع طفيف في مبيعات التجزئة. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الارتفاع الأخير في الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان، حيث يؤجل المستهلكون مشترياتهم وسط توقعاتهم بارتفاع الأجور قبل الانتخابات المحلية المقرر عقدها في مارس المقبل.





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