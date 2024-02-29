28 أبريل.. بدء أعمال العمرة السنوية لمصنع أبو قير للأسمدة الأول

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موعد بدء أعمال العمرة السنوية لمصنع أبوقير 1.

وقررت الشركة تحديد يوم الأحد الموافق 28 أبريل المقبل بدء العمرة السنوية للمصنع ولمدة شهر.

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وتراجعت أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنسبة 43% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 4 مليارات جنيه، مقارنة بربح 7.04 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل 8.616 مليار جنيه، مقارنة بـإيرادات 11.234 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسط أسعار التصدير، بالإضافة إلى زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة تغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وكان أصدر مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قراراً بشأن دراسة مقترح الدخول بقيمة قطعة الأرض المملوكة للشركة والمقام عليها شركة“الإسكندرية للأسمدة” كحصة عينية في رأس المال.

ووافق المجلس على الإبقاء على تأجير قطعة الأرض إلى شركة الإسكندرية للأسمدة.

وكانت قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنه جاري عمل دراسات لتحويل مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية إلى مشروع أخضر من خلال عقد لتوريد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء ونترات النشادر.

وأضافت الشركة أنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية China Energy International Group لإمكانية تغذية مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر كمادة خام بدلًا من الغاز الطبيعي.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول (سعي تحالف حكومي لاستثمار 1.2 مليار دولار لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين).

وأوضحت الشركة أنها تساهم بنسبة 45% في مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، فيما تبلغ حصة هيئة البترول 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 10%.

وأشارت إلى أن استفسارات البورصة تخص الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته والتي تساهم فيها شركة أبوقير للأسمدة بنسبة 35% إلى جانب شركة حلوان الأسمدة بنسبة 35% وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 30%.

وكانت كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن خفض كمية الغاز الطبيعي المغذية للمصانع بنسبة 11% خلال اليومين الماضيين، وتم استيعاب هذا الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي).

وأوضحت الشركة أن عدم تأثر كميات إنتاج المنتج النهائي بهذا الخفض، يرجع إلى استخدام كمية من فائض إنتاج الأمونيا اليومي والموجودة بالخزانات لتعويض النقص في إنتاج الأمونيا خلال فترة التخفيض.

وأشارت، إلى أنه بالنسبة للمنتج النهائي متمثلًا في اليوريا المحببة ونترات الأمونيوم واليوريا المخصوص، فقد تم تحقيق الخطة الشهرية عن شهر أكتوبر 2023 لمصانع الشركة الثلاث ( أبوقير 1 – أبوقير 2 – أبوقير (3) بنسبة (116- 109- 113) على التوالي، أخذين في الأعتبار ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل.

وتابعت، أن تلك الجهود تأتي انطلاقا من التزام الشركة بدورها الوطني تجاه الفلاح المصري، وتلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة المختلفة وفقًا للحصة الشهرية المحددة للشركة.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، توزيع كوبون نقدي 7 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماض، يوزع على 3 دفعات.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

وأوضحت أنه ستم توزيع 2 جنيه لكل سهم في الدفعة الأولى يوم 26 أكتوبر الجاري، والدفعة الثانية يوم 28 ديسمبر المقبل بواقع 3 جنيهات للسهم، والدفعة الثالثة كتوزيع استثنائي بواقع 2 جنيه للسهم يوم 21 يناير المقبل.