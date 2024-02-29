28 أبريل.. بدء أعمال العمرة السنوية لمصنع أبو قير للأسمدة الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن موعد بدء أعمال العمرة السنوية لمصنع أبوقير 1.
وقررت الشركة تحديد يوم الأحد الموافق 28 أبريل المقبل بدء العمرة السنوية للمصنع ولمدة شهر.
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وتراجعت أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنسبة 43% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 4 مليارات جنيه، مقارنة بربح 7.04 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل 8.616 مليار جنيه، مقارنة بـإيرادات 11.234 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسط أسعار التصدير، بالإضافة إلى زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة تغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وكان أصدر مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قراراً بشأن دراسة مقترح الدخول بقيمة قطعة الأرض المملوكة للشركة والمقام عليها شركة“الإسكندرية للأسمدة” كحصة عينية في رأس المال.
ووافق المجلس على الإبقاء على تأجير قطعة الأرض إلى شركة الإسكندرية للأسمدة.
وكانت قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنه جاري عمل دراسات لتحويل مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية إلى مشروع أخضر من خلال عقد لتوريد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء ونترات النشادر.
وأضافت الشركة أنه تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية China Energy International Group لإمكانية تغذية مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر كمادة خام بدلًا من الغاز الطبيعي.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول (سعي تحالف حكومي لاستثمار 1.2 مليار دولار لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين).
وأوضحت الشركة أنها تساهم بنسبة 45% في مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، فيما تبلغ حصة هيئة البترول 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 10%.
وأشارت إلى أن استفسارات البورصة تخص الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته والتي تساهم فيها شركة أبوقير للأسمدة بنسبة 35% إلى جانب شركة حلوان الأسمدة بنسبة 35% وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 30%.
وكانت كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن خفض كمية الغاز الطبيعي المغذية للمصانع بنسبة 11% خلال اليومين الماضيين، وتم استيعاب هذا الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي).
وأوضحت الشركة أن عدم تأثر كميات إنتاج المنتج النهائي بهذا الخفض، يرجع إلى استخدام كمية من فائض إنتاج الأمونيا اليومي والموجودة بالخزانات لتعويض النقص في إنتاج الأمونيا خلال فترة التخفيض.
وأشارت، إلى أنه بالنسبة للمنتج النهائي متمثلًا في اليوريا المحببة ونترات الأمونيوم واليوريا المخصوص، فقد تم تحقيق الخطة الشهرية عن شهر أكتوبر 2023 لمصانع الشركة الثلاث ( أبوقير 1 – أبوقير 2 – أبوقير (3) بنسبة (116- 109- 113) على التوالي، أخذين في الأعتبار ترشيد الطاقة واستهلاك الغاز الطبيعي والمياه وكيماويات التشغيل.
وتابعت، أن تلك الجهود تأتي انطلاقا من التزام الشركة بدورها الوطني تجاه الفلاح المصري، وتلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة المختلفة وفقًا للحصة الشهرية المحددة للشركة.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، توزيع كوبون نقدي 7 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماض، يوزع على 3 دفعات.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
وأوضحت أنه ستم توزيع 2 جنيه لكل سهم في الدفعة الأولى يوم 26 أكتوبر الجاري، والدفعة الثانية يوم 28 ديسمبر المقبل بواقع 3 جنيهات للسهم، والدفعة الثالثة كتوزيع استثنائي بواقع 2 جنيه للسهم يوم 21 يناير المقبل.
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