Thursday, 29 February 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إي فاينانس تقترح توزيع 19 قرشًا على المساهمين

2/29/2024 4:23:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، توزيعات نقدية بقيمة 19 قرشًا للمساهمين عن أرباح العام الماضي.

وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 56.4% خلال العام الماضي، لتصل 1.267 مليار جنيه، مقارنة بربح 809.7 مليون جنيه في العام الأسبق.

موضوعات متعلقة 28 أبريل.. بدء أعمال العمرة السنوية لمصنع“أبو قير للأسمدة” الأول “ريكاب” تربح 42 مليون جنيه خلال 2023 “إي فاينانس” تربح 1.27 مليار جنيه خلال 2023 بنمو 56.4%

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.64 مليار جنيه في 2022.

وكان قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة بنسبة 2%.

وأضاف سرحان، في مقابلة مع“العربية Business”، أن الصندوق رفع حصته عبر الشراء من الأسهم المدرجة في البورصة المصرية.

ويستحوذ الصندوق السيادي السعودي على 25% من شركة“إي فاينانس”.

MENAFN29022024000202011048ID1107915702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث