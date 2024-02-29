إي فاينانس تقترح توزيع 19 قرشًا على المساهمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، توزيعات نقدية بقيمة 19 قرشًا للمساهمين عن أرباح العام الماضي.
وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 56.4% خلال العام الماضي، لتصل 1.267 مليار جنيه، مقارنة بربح 809.7 مليون جنيه في العام الأسبق.
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28 أبريل.. بدء أعمال العمرة السنوية لمصنع“أبو قير للأسمدة” الأول “ريكاب” تربح 42 مليون جنيه خلال 2023 “إي فاينانس” تربح 1.27 مليار جنيه خلال 2023 بنمو 56.4%
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.64 مليار جنيه في 2022.
وكان قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة بنسبة 2%.
وأضاف سرحان، في مقابلة مع“العربية Business”، أن الصندوق رفع حصته عبر الشراء من الأسهم المدرجة في البورصة المصرية.
ويستحوذ الصندوق السيادي السعودي على 25% من شركة“إي فاينانس”.
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