الصين تحظر صندوقاً كمياً مع توسيع حملتها التنظيمية بسوق المال

MENAFN - Al-Borsa News) حظرت الصين أفضل الصناديق الكمية من حيث الأداء من التداول على العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، وتعهدت بإحكام الرقابة على هذه الصناديق التي تستخدم برامج حوسبية لتنفيذ صفقات كبيرة في وقت قصير، كما تعهد أيضاً بتوسيع نطاق حملتها على استراتيجيات الاستثمار المعتمدة على الحاسب الآلي، والتي ألقى البعض باللوم عليها في تفاقم اضطرابات السوق.

قالت بورصة الصين للعقود المالية المستقبلية، في بيان صدر خلال وقت متأخر من أمس الأربعاء، إنها منعت في الآونة الأخيرة إدارة الصندوق“شنغهاي ويوان فند مانجمنت” (Shanghai Weiwan Fund Management) من فتح مراكز عقود مستقبلية لمؤشرات الأسهم لأجل 12 شهراً، بينما صادرت مكاسب غير قانونية تبلغ 8.9 مليون يوان (1.2 مليون دولار).

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في ألمانيا نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من 2023 إعمار تلاحق الطفرة العقارية في دبي باستثمار 26 مليار دولار حملة على التداول عالي التردد

أضافت البورصة أن صندوق التحوط استخدم التداول الآلي السريع للغاية في تنفيذ عمليات للتحايل على حدود معاملات العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم. كما فشل في الكشف عن الروابط التي تجمع بينه وبين الجهات المسؤولة عن حسابات يتعامل معها وأخرى ذات صلة بها والحسابات المستخدمة لإدارة منتجاتها.

والعقوبة تصعيد للحملة الصارمة على التداول الكمي، إذ تحاول الجهات التنظيمية دعم سوق الأسهم بعد خسائر لثلاث سنوات. كما يُظهر ذلك التصميم القوي من جانب وو تشينغ، الذي عُين رئيساً للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في أوائل فبراير، لمعاقبة المخالفين.

وتعهد وو بتعزيز الحماية القضائية وكفاءة إنفاذ القانون في سوق الأوراق المالية لتحقيق الاستقرار في التوقعات وتعزيز تطورها على المدى الطويل، وفق بيان أصدرته لجنة تنظيم الأوراق المالية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

من جانبه، يرى يو ينغبو، وهو مدير صناديق بشركة“تشوهاي وانفانغ إنفستمنت مانجمنت” (Zhuhai Wanfang Investment Management)، أن التحركات الأخيرة تشير إلى أن الهيئة التنظيمية تتحول إلى موقف أكثر“تركيزاً على النتائج النهائية. فبمجرد تحديد استراتيجية ما (للتداول) يريدون القضاء عليها، تلاحقها (الهيئة) بإجراءات شاملة لمنع ظهورها مرة أخرى”، وذلك بدلاً من مجرد قيامها بسد الثغرات.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان منفصل إنها ستوجه أسواق الأوراق المالية وبورصة العقود المستقبلية المالية لتعزيز الرقابة المنسقة على جميع سلوكيات التداول، بما في ذلك التداول عالي التردد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية. وأضافت أنها ستعزز الرقابة التنظيمية في جميع المجالات.





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