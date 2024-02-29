وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي.

وأكد الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالي الغربي.

موضوعات“مدبولي” يوجه بإعلان حوافز للشركات الموقعة على اتفاقيات للطاقة الخضراء 71.4 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد بـ2023-2024 وزير المالية: آفاق نمو الاقتصاد العالمى ما زالت ضعيفة رغم الانفراجة المحتملة

ووجه بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها، فى حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وأشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.