وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي

(MENAFN
- Al-Borsa News) “الجزار” يؤكد ضرورة المتابعة الحثيثة لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي.
وأكد الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضى الساحل الشمالي الغربي.
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ووجه بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها، فى حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
وأشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
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