إعمار تلاحق الطفرة العقارية في دبي باستثمار 26 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تواصل شركة إعمار، تكثيف استثماراتها في دبي التي تشهد إقبالاً غير مسبوق من الأجانب على شراء العقارات.
وأعلنت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي عن استثمارها 96 مليار درهم (26 مليار دولار) لتطوير مشروعين على مساحة 141 مليون متر مربع في الإمارة.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في ألمانيا نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من 2023 الصين تحظر صندوقاً كمياً مع توسيع حملتها التنظيمية بسوق المال
حطمت مبيعات المنازل في دبي العام الماضي الرقم القياسي الذي استمر لعقد من الزمان، في حين قفزت أسعار الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة.
جاء الانتعاش من الركود الذي دام 7 سنوات مدفوعاً بتدفق المستثمرين الأثرياء، كما خففت الحكومة قوانين التأشيرات، وأدخلت نظام التصاريح للباحثين عن عمل والعاملين لحساباتهم الخاصة.
رغم ذلك، فإن أسعار العقارات في دبي يرجح أن ترتفع بنحو 12% خلال العام الجاري، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية“كوشمان آند ويكفيلد كور” (Cushman & Wakefield Core).
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107915698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.