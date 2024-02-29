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إعمار تلاحق الطفرة العقارية في دبي باستثمار 26 مليار دولار

2/29/2024 4:23:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تواصل شركة إعمار، تكثيف استثماراتها في دبي التي تشهد إقبالاً غير مسبوق من الأجانب على شراء العقارات.

وأعلنت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي عن استثمارها 96 مليار درهم (26 مليار دولار) لتطوير مشروعين على مساحة 141 مليون متر مربع في الإمارة.

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حطمت مبيعات المنازل في دبي العام الماضي الرقم القياسي الذي استمر لعقد من الزمان، في حين قفزت أسعار الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة.

جاء الانتعاش من الركود الذي دام 7 سنوات مدفوعاً بتدفق المستثمرين الأثرياء، كما خففت الحكومة قوانين التأشيرات، وأدخلت نظام التصاريح للباحثين عن عمل والعاملين لحساباتهم الخاصة.

رغم ذلك، فإن أسعار العقارات في دبي يرجح أن ترتفع بنحو 12% خلال العام الجاري، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية“كوشمان آند ويكفيلد كور” (Cushman & Wakefield Core).


المصدر:

MENAFN29022024000202011048ID1107915698

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