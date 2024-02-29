ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتنمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من 2023 إعمار تلاحق الطفرة العقارية في دبي باستثمار 26 مليار دولار الصين تحظر صندوقاً كمياً مع توسيع حملتها التنظيمية بسوق المال

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين اليوم صدور القراءة الشهرية للتضخم في ألمانيا، بعد تصريحات عدد من صناع السياسة النقدية التي أشارت إلى سير التضخم في منطقة اليورو على الطريق الصحيح نحو المستوى المستهدف عند 2%.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.21% إلى 495 نقطة في تمام، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع البناء 1.5%.

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.34% إلى 7650 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.21% إلى 17638 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7974 نقطة.

وقال“لويس ديجالو” نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في لقاء مع قناة“أنتينا 3” الإسبانية أمس، إنه من المتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر، لكن المصرف المركزي بحاجة لمزيد من البيانات قبل الشروع في خفض الفائدة.

ومن جانبه، أوضح“يواكيم ناجل” رئيس البنك المركزي الألماني في تصريح لوكالة“رويترز”، أن التضخم في منطقة اليورو يتجه للانخفاض نحو المستوى المستهدف عند 2%، لكن المركزي الأوروبي يحتاج مزيد من الدلائل على أن التطورات الأخيرة على صعيد الأسعار تحت السيطرة بشكل كامل.

وأضاف: لا زلنا نفتقر لمؤشرات يمكن الاعتماد عليها بشأن تطورات الأجور، والتأكد من أن هذه البيانات يمكنها إعادة خفض التضخم للمستوى المستهدف في 2025.

ويتوقع المستثمرون ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 0.5% على أساس شهري في قراءة فبراير المرتقب صدورها اليوم، بعد زيادته 0.2% في يناير.

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