ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم في ألمانيا

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين اليوم صدور القراءة الشهرية للتضخم في ألمانيا، بعد تصريحات عدد من صناع السياسة النقدية التي أشارت إلى سير التضخم في منطقة اليورو على الطريق الصحيح نحو المستوى المستهدف عند 2%.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.21% إلى 495 نقطة في تمام، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع البناء 1.5%.
وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.34% إلى 7650 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.21% إلى 17638 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7974 نقطة.
وقال“لويس ديجالو” نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في لقاء مع قناة“أنتينا 3” الإسبانية أمس، إنه من المتوقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر، لكن المصرف المركزي بحاجة لمزيد من البيانات قبل الشروع في خفض الفائدة.
ومن جانبه، أوضح“يواكيم ناجل” رئيس البنك المركزي الألماني في تصريح لوكالة“رويترز”، أن التضخم في منطقة اليورو يتجه للانخفاض نحو المستوى المستهدف عند 2%، لكن المركزي الأوروبي يحتاج مزيد من الدلائل على أن التطورات الأخيرة على صعيد الأسعار تحت السيطرة بشكل كامل.
وأضاف: لا زلنا نفتقر لمؤشرات يمكن الاعتماد عليها بشأن تطورات الأجور، والتأكد من أن هذه البيانات يمكنها إعادة خفض التضخم للمستوى المستهدف في 2025.
ويتوقع المستثمرون ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 0.5% على أساس شهري في قراءة فبراير المرتقب صدورها اليوم، بعد زيادته 0.2% في يناير.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107915696
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