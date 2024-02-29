أكاديمي نرويجي: تجويع أهل غزة“سلاح دمار شامل”

MENAFN - Palestine News Network ) أوسلو/PNN-“نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل”.. بهذه الكلمات وصف الأكاديمي النرويجي الحاصل على الدكتوراه في الطب مادس غيلبرت سياسات التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يتعرض له القطاع حاليا يتفوق في أبعاده جميع المظالم التي شاهدها طيلة حياته.

جاءت تصريحات غيلبرت، وهو أيضًا سياسي وناشط عالمي في العمل التضامني، خلال حوار مع وكالة“الأناضول”، على هامش مشاركته في ندوة بعنوان“فلسطين ومستقبل العلاقات الدولية”، نظمتها جامعة ابن خلدون في إسطنبول، أخيرًا، بمشاركة أكاديميين من بعض دول العالم.

وتطرق الأكاديمي النرويجي إلى المحاكمة الحالية لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب“إبادة جماعية”. وقال إن ما يشاهده من قيام“جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجويع وتشريد وقصف” الشعب الفلسطيني، يعد، بالنسبة له،“دليلاً كافيًا لإدانته بارتكاب جرائم الحرب“.

وأضاف:“ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الراهن، يتجاوز جميع المظالم التي شاهدتها طيلة حياتي. هذه ليست عن عملية عسكرية فحسب، بل أكثر وأبعد من ذلك”.

معاقبة شعب بأكمله

واتهم في هذا الصدد إسرائيل بـ”معاقبة شعب بأكمله”، لافتا إلى عدم قانونية“العقاب الجماعي” من منظور القانون الدولي.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية في غزة“لا تستثني النساء والأطفال والمدنيين”، وهذا أيضًا“انتهاك” للقانون الدولي.

“غيلبرت” اعتبر، كذلك، أن إسرائيل تشن“حربًا شاملة ضد النظام الصحي الفلسطيني”.

واستنكر سياسات التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق فلسطينيي غزة، وقال عنها:“هي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل، وهي شرّ متعمّد ومخطط له مسبقًا”.

وأضاف أن“سياسات التجويع تُعد من أشد الطرق قسوة لكسر إرادة ومقاومة الشعب الفلسطيني”.

وخلص إلى أن إسرائيل تتبع“سياسة هجومية استعمارية” ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل على“تهجير سكان غزة عبر التجويع والتشريد”.

ورفض الأكاديمي النرويجي وصف ما يجري في فلسطيني بـ”الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، مفضلاً تسميتها بـ”الاحتلال”.

واستنكر تقاعس إسرائيل عن تلبية الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية للشعب الفلسطيني في غزة خلال حربها الراهنة، في حين أن القانون الدولي يلزمها بهذه المسؤوليات تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأوضح أن إسرائيل التي تتقاعس عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين بدأت، أخيرًا، في استهداف“وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) التي قال إنها“تدعم الفلسطينيين منذ عقود طويلة”.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، قررت عدة دول بينها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة الأممية بهجوم“حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة، رغم قيام“أونروا” بفصلهم وفتح تحقيق فوري في هذا الادعاء.

ازدواجية المواقف الغربية

في سياق متصل، انتقد“غيلبرت” مواقف الحكومات الغربية إزاء ما يجري في قطاع غزة، لافتاً إلى ازدواجية مواقفها؛ لأن تلك الحكومات نفسها كانت قد فرضت عقوبات ومقاطعة ضد روسيا إبان هجومها على أوكرانيا.

وعلى صعيد الشعوب، قال الأكاديمي النرويجي إن هناك“مظاهرات ومقاطعة ونهضة شعبية وتضامن مع الشعب الفلسطيني بمختلف دول العالم”.

وأشار في هذا الصدد أيضًا إلى وجود شبان يهود حول العالم ممن يتبنون مواقف معارضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد على أهمية مواصلة المظاهرات وكافة الأنشطة المناهضة للعدوان الإسرائيلي على القطاع، معتبرًا أن“السياسة هامة جدًا، ولا يمكن ترك الساسة يحتكرونها”.



