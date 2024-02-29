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الاحتلال يهدم منزلا وبركسين في الديوك التحتا غرب أريحا

2/29/2024 4:20:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا وبركسين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وقال أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها اقتحمت القرية، وهدمت منزلا من طابقين يعود للمواطن ناصر نوابيت من برقة برام الله، وبركسين يعودان لعائلة عرارة، بالإضافة إلى أسوار محيطة بأراضي مواطن مقدسي، وسط استنفار للجنود، ومنع المواطنين والصحفيين من الاقتراب من منطقة الهدم.

وأضاف، أن جيش الاحتلال مستمر حتى اللحظة في عمليات الهدم.


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