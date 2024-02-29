الاحتلال يهدم منزلا وبركسين في الديوك التحتا غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا وبركسين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.
وقال أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها اقتحمت القرية، وهدمت منزلا من طابقين يعود للمواطن ناصر نوابيت من برقة برام الله، وبركسين يعودان لعائلة عرارة، بالإضافة إلى أسوار محيطة بأراضي مواطن مقدسي، وسط استنفار للجنود، ومنع المواطنين والصحفيين من الاقتراب من منطقة الهدم.
وأضاف، أن جيش الاحتلال مستمر حتى اللحظة في عمليات الهدم.
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