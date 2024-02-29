هيئة الأسرى تكشف تفاصيل محاولة الاحتلال إعدام شاب في رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- كشفت هيئة الأسرى وشؤون المحررين، اليوم الخميس، تفاصيل محاولة إعدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للشاب صالح محمد حسونة (28 عاماً)، في بيته بمخيم الجلزون برام الله.
وبحسب الهيئةـ، فإن أكثرمن30 جندياً "إسرائيلياً" اقتحموا منزل الشاب حسونة وداهموا غرفته وأطلقوا عليه النار وهو نائم وسط عائلته، مما أدى إلى إصابته في القدم، ثم اقتادوه إلى غرفة المعيشة وأطلقوا عليه رصاصتين رصاصة في كل قدم، وأجبروه على نزع ملابسه ثم قيدوه و اعتقلوه عارياً، وسط ذهول ورعب زوجته وطفله الرضيع الذي يبلغ من العمر 6 أشهر، وبعد ذلك تم اعتقاله.
وأكدت الهيئة أن الجنود أطلقوا عليه النار دون أن يكون هناك أي شكل من المقاومة أو الدفاع عن النفس، كما أن طبيعة الاقتحام وأعداد الجنود المقتحمين تعكس سادية هذه المنظومة الفاشية.
وحملت الهيئة حكومة الاحتلال ومؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسونة، والمسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأسراه داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.
MENAFN29022024000205011050ID1107915691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.