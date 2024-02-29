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هيئة الأسرى تكشف تفاصيل محاولة الاحتلال إعدام شاب في رام الله

2/29/2024 4:20:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- كشفت هيئة الأسرى وشؤون المحررين، اليوم الخميس، تفاصيل محاولة إعدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للشاب صالح محمد حسونة (28 عاماً)، في بيته بمخيم الجلزون برام الله.

وبحسب الهيئةـ، فإن أكثرمن30 جندياً "إسرائيلياً" اقتحموا منزل الشاب حسونة وداهموا غرفته وأطلقوا عليه النار وهو نائم وسط عائلته، مما أدى إلى إصابته في القدم، ثم اقتادوه إلى غرفة المعيشة وأطلقوا عليه رصاصتين رصاصة في كل قدم، وأجبروه على نزع ملابسه ثم قيدوه و اعتقلوه عارياً، وسط ذهول ورعب زوجته وطفله الرضيع الذي يبلغ من العمر 6 أشهر، وبعد ذلك تم اعتقاله.

وأكدت الهيئة أن الجنود أطلقوا عليه النار دون أن يكون هناك أي شكل من المقاومة أو الدفاع عن النفس، كما أن طبيعة الاقتحام وأعداد الجنود المقتحمين تعكس سادية هذه المنظومة الفاشية.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال ومؤسسات المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسونة، والمسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأسراه داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

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