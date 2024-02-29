وكيل وزارة الاتصالات: خسائر قطاع الاتصالات في غزة تقدر بملايين الدولارات و80 % من الشبكات مدمرة بالكامل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. ايهاب صبيح أن "الأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات في قطاع غزة تقدر بملايين الدولارات، لكن لم يتم حصرها بشكل كامل لغاية اللحظة بسبب تواصل الاستهداف الإسرائيلي للقطاع قصفا وتجريفا وتدميرا".

وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: لم يستطع قطاع الاتصالات لغاية اللحظة حصر الأضرار لأن استهداف الشبكات مستمر، وبالتالي لا نعلم أي المسارات التي قطعت أو الشبكات الداخلية أو المقاسم الرئيسية أو المغذيات أو الأبراج التي دمرت.

وأكد أن 80 في المئة من شبكات قطاع الاتصالات مدمرة بالكامل إما بالقصف أو التجريف أو القطع بسبب العدوان المستمر على القطاع.

وشدد أنه ومنذ 7 أكتوبر وهناك استهداف مباشر لقطاع الاتصالات، مردفا "تم استهداف منطقة الشمال بالكامل وتدمير جميع الشبكة هناك لكل شركات الاتصالات، ولم يتبق منها أي شيء سواء المقاسم أو الأبراج أو المولدات أو الخطوط الفرعية أو الرئيسية.. كل شيء دمر هناك، واستمر التدمير والاستهداف الى أن وصل منطقة الوسط ومن ثم الجنوب".

وتابع صبيح "في قطاع غزة هناك 3 مسارات رئيسية لخطوط الفايبر تغذي جميع أنحاء قطاع غزة، ومع بداية الشهر الأول للعدوان دمرت إسرائيل خطين رئيسيين وبقي خط ثالث لمنطقة الوسط في خانيونس والمقسم الرئيسي، والذي دمره قبل شهر لاحقا، وبالتلي منذ شهر ونصف الشهر لا يوجد انترنت بالكامل في قطاع غزة، إلا في بعض المناطق عبر تقنية وصلات الميكرويف".



وأكد أنه ورغم استمرار الحرب، نجحت شركتا جوال وأريدو في تشغيل شبكة الموبايل بما نسبته 20 في المئة لإنجاح الجهود الإنسانية وتواصل المواطنين مع أقاربهم بالحد الأدنى، لكن تبقى المشكلة الرئيسية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا كبيرا، إذ لا تستطيع الشبكة احتمال هذا الضغط الكبير وخصوصا في جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن الأبراج التي بقيت على حالها في منطقة الجنوب دون تدمير تشكل 20 الى 30 في المئة، وهناك ضغط كبير عليها، لذا تحتاج الشبكة الى توسيع فوري لأنه يمكنها بأي حال من الأحوال أن تخدم قرابة المليون و500 ألف نازح في مكان واحد وضيق.

وأشار الى أن "وزارة الاتصالات تعمل حاليا على التنسيق من أجل دخول الفرق الفنية لتقييم وإصلاح الخطوط، ونتواصل من الأمريكيين والصليب الأحمر والأمم المتحدة لتحقيق ذلك"، مردفا: لكن للأسف كان هناك تنسيق لعمل فرق فنية مع الصليب الأحمر قبل شهرين، ومع ذلك استهدفت من قبل جنود الاحتلال ما أدى الى استشهاد اثنين من العاملين، وقبلها كان هناك تنسيق آخر مع جهات دولية أخرى للبحث عن الأعطال في الشبكات، وتم للأسف استهدافهم أيضا واستشهد اثنين آخرين.

وأوضح أن التنسيق يأخذ وقتا طويلا ويمتد على مدار 12 يوما في كثير من الأحيان، وذلك من أجل السماح للفرق الفنية التوجه للمواقع وفحص الشبكات، مطالبا بضرورة تسريع الإجراءات وحماية الطواقم الفنية من الاستهداف "لأننا نريد أن نعرف أين مكامن الأعطال في الشبكة".

لا تزال تراوح مكانها..

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق صدر في بداية العدوان والتي أكد فيها أنه اتصل بنظيره المصري من أجل تقوية بث شبكات الاتصالات المصرية نحو قطاع غزة وفتح الاتصالات الدولية "الرومينغ" مع غزة، "ووعد خيراً"، قال الوكيل إن القضية لا تزال تراوح مكانها.

وتابع: هناك أمور فنية معقدة بخصوص الشبكات، كان هناك إمكانية لتقوية البث في المناطق الحدودية ولكن المشكلة في التقنيات الموجودة في قطاع غزة، حيث ما زالت تعمل غزة بتقنية 2G بينما دول الجوار بتقنية 4G وبالتالي هناك صعوبات كبيرة ومشكلات تقنية في عملية التبديل، مردفا: لغاية الآن لا جديد في الموضوع.

مطالبات لمصر..

وطالب وكيل وزارة الاتصالات مصر ببعض التسهيلات كما وصفها في عملية إدخال المعدات والأجهزة اللازمة من أجل إعادة إحياء قطاع الاتصالات في قطاع غزة.

وتابع: ننسق مع الأمريكيين والأوروبيين والاتحاد الدولي للاتصالات من أجل توفير قطع الغيار والمعدات التي نحتاجها، لذا يجب أن يكون هناك تنسيق لدخولها من جهة المصريين عبر معبر رفح بشكل سريع.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لإدخال جرافات ومعدات ثقيلة لإزالة الردم، مشيرا أنه ومنذ بداية العدوان لم يدخل أي أجهزة مختصة بقطاع الاتصالات عبر معبر رفح البري، وهناك حاجة حقيقية للكثير من المعدات والأجهزة خصوصا بعد الانتهاء من عملية حصر الاحتياجات.

وفي قضية أخرى، شدد صبيح أن الوزارة تقوم بتوثيق كل الانتهاكات بحق قطاع الاتصالات في قطاع غزة، "وتحويلها للجهات المختصة وأهمها الاتحاد الدولي للاتصالات كما نعمل الآن لما بعد الحرب من خلال التوجه للمحاكم الدولية".

4G لقطاع غزة..

وحول إعادة بناء الشبكة بعد وقف العدوان، قال صبيح إن الوزارة قامت بتجهيز جميع الاحتياجات الضرورية لإعادة تشغيل الشبكة ولكن هناك مشكلة تتمثل في عمل غزة بتقنية

2G

وتابع: كان مطلبنا الرئيسي الذهاب الى تقنية 4G في قطاع غزة، لأنه من غير المعقول استمرار العمل بتقنية 2G القديمة، مردفا: بعد التدمير الهائل في الشبكة لا يوجد شركات ومصانع في العالم تملك قطع غيار لهذه التقنية القديمة لأن تقنية 2G انتهت فعليا على الأرض، لذا فإن الهدف الأساسي لدينا بناء شبكة 4G في غزة.

وحول هذا الموضوع أشار الى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الرباعية والأمريكيين وبعض المنظمات الدولية، وجميع من اجتمعنا معهم تفهموا عدم وجود أي إمكانية تفعيل تقنية 2G القديمة من جديد، وتابع: الأمريكيون متوافقون حول هذا الموضوع وكان هناك عدة اجتماعات سابقة معهم من أجل تفعيل 4G في الضفة وقطاع غزة على حد سواء بناء على تفاهمات سابقة قبل الحرب

وحول إعادة إعمار قطاع الاتصالات في قطاع غزة، قال صبيح إننا "في صدد التوجه الى الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل إعادة إعمار، حيث جهزنا مذكرة تطالب الاتحاد الدولي للاتصالات لاعتماد قرار إعادة إعمار غزة في قطاع الاتصالات على أن يتحمله الاتحاد الدولي على غرار ما حدث ما أوكرانيا، حيث سنسلم المذكرة رسميا في شهر 6 المقبل.