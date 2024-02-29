استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم
التاريخ
2/29/2024 4:20:21 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- استُشهد صباح اليوم الخميس، مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.
وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن إبراهيم محاميد، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس قبل خمسة أشهر.
يتبع..
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