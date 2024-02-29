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استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

2/29/2024 4:20:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- استُشهد صباح اليوم الخميس، مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن إبراهيم محاميد، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس قبل خمسة أشهر.

يتبع..


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