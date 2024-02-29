تحليل الأسواق لليوم عن دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس

(MENAFN
- Your Mind Media ) للنشر الفوري
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
أظهر الدولار الأمريكي انتعاشا اليوم، بعد يوم هادئ، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد صدور العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة. حيث من المتوقع أن تلعب تلك البيانات دورا بارزا في توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسته النقدية. وفي سياق تلك التوقعات، تتجه أنظار السوق صوب التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع المالي الرابع من العام، مع توقعات تتراوح حول 3.3%. بالإضافة إلى ذلك، يترقب المتداولون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي من المقرر أن يصدر الخميس المقبل والذي قد يساعد المتداولين على تقييم الوضع المقبل للسياسة النقدية الأمريكية. حيث لا يزال من المتوقع البدء في خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
تراجع اليورو مقابل الدولار القوي، ومن المحتمل أن تتجه أنظار المتداولين صوب إلى إصدارات البيانات الاقتصادية الجديدة في أوروبا خلال يومي الخميس والجمعة. من المرجح أن تلعب بيانات التضخم الفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى تلك الصادرة من منطقة اليورو، دورا كبيرا في توجهات السوق قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع المقبل. من المتوقع أيضا، أن يقوم البنك بتخفيف سياسته النقدية في يونيو المقبل، مما قد يضغط على قيمة العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار، خاصة إذا ما قام البنك المركزي الأوروبي بتقليص معدلات الفائدة قبل نظيره الأمريكي.
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