طيران الإمارات تستأنف خدمتها إلى بنوم بنه برحلة يومية عبر سنغافورة

(MENAFN
- Emirates) دبي، 29 فبراير (شباط) 2024: أعلنت طيران الإمارات عن عزمها استئناف خدمتها اليومية إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه اعتباراً من 1 مايو (أيار) المقبل عبر سنغافورة، ما يعزز رحلات ربط الناقلة من/ إلى دبي في منطقة جنوب شرق آسيا، ويصل بين مركزين للتجارة والترفيه في المنطقة.
وقال عدنان كاظم، نائب رئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "استئناف خدمتنا اليومية إلى بنوم بنه، يجسّد التزامنا بتعزيز شبكة وجهاتنا في منطقة جنوب شرق آسيا، في إطار مساعينا المتواصلة لإتاحة مزيد من الفرص أمام العملاء لاستكشاف وجهات متنوعة وثرية ثقافياً، وأيضاً مساعدة الشركات والمصدّرين لتعزيز الروابط التجارية، وأود أن أشكر السلطات في كمبوديا وسنغافورة على دعمهما إطلاق هذا المسار الجديد، ونتطلع إلى تقديم وجهة جديدة نابضة بالحياة لعملائنا".
وسوف تخدم طيران الإمارات هذه الرحلة بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث، وستقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 348" من دبي في الساعة 2:30 فجراً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 2:05 بعد الظهر، ثم تواصل الطائرة رحلتها من سنغافورة في الساعة 3:35 عصراً لتصل إلى بنوم بنه في الساعة 4:35 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 349" فسوف تغادر بنوم بنه في الساعة 8:50 مساءً لتصل إلى سنغافورة في الساعة 11:50 ليلاً. ومن ثم ستقلع من سنغافورة في الساعة 1:40 من صباح اليوم التالي لتصل إلى دبي في الساعة 4:55 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسنغافورة وبنوم بنه).
وتتميز مواعيد الرحلات إلى بنوم بنه والمرتبطة بسنغافورة بتوقيت مناسب يوفر فرصاً مثالية وفعّالة لرحلات المتابعة من وإلى العديد من الوجهات الرئيسية في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة. ومع إضافة هذا المسار الجديد، فسوف تخدم طيران الإمارات سنغافورة بأربع رحلات يومياً اعتباراً من 1 مايو (أيار).
وتوفر "الإمارات للشحن الجوي" أيضاً سعة شحن على طائرة البوينج 777-300ER تزيد على 300 طن أسبوعياً من وإلى بنوم بنه، ما يفتح المجال أمام الصادرات الرئيسية من بنوم بنه مثل المنسوجات والأدوية وغيرها من السلع عالية القيمة.
وستوفر الخدمة الجديدة 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال يتحول إلى سريرٍ مستوٍ تماماً، و310 مقاعد في الدرجة السياحية. كما سيستمتع العملاء أيضاً بخدمات الناقلة الحائزة جوائز ومنتجاتها الرائدة عبر جميع الدرجات، مع أطباق مستوحاة إقليمياً ومشروبات مجانية إلى جانب نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يتيح الوصول إلى 6500 قناة من المحتوى الترفيهي حسب الطلب ويعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية والمزيد بأكثر من 40 لغة.
تتوفر الحجوزات وتذاكر الرحلات عبر الموقع أو عن طريق وكلاء السفر.
تقع بنوم بنه في منطقة جنوب وسط كمبوديا، وتعد المركز الاقتصادي والصناعي والثقافي للبلاد، وقد شهدت نمواً سريعاً في بنيتها التحتية واقتصادها على مر العقود، ما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات السياحية والتجارية شهرةً في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تستقطب أعداداً كبيرة من المسافرين من أوروبا والأميركتين. ويجري العمل حالياً على بناء مطار دولي جديد، سيعمل حسب المقرر في عام 2025، ليحل محل مطار بنوم بنه الدولي الحالي في خطوة من شأنها تعزيز ربط كمبوديا بمزيد من الوجهات الدولية.
وتكتسب مدينة بنوم بنه شهرتها الواسعة بفضل مواقعها التراثية ومعالمها السياحية، التي تضم القصر الملكي وسيلفر باغودا، والمتحف الوطني. وسوف تسهّل طيران الإمارات لعملائها الوصول إلى موقع التراث العالمي الشهير "أنجكور وات" القريب من مدينة "سيم ريب"، من خلال خدماتها اليومية إلى بنوم بنه واتفاقيتها مع طيران كمبوديا
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