مجموعة بوتيك تسلّط الضوء على ثقافة وتاريخ المملكة في معرض بورصة السياحة العالمية ITB في برلين

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية - 28 فبراير 2024: تشارك مجموعة بوتيك، مجموعة الضيافة فائقة الفخامة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في معرض بورصة السياحة العالمية ITB، معرض السياحة والسفر الرائد على مستوى العالم والمقام في عاصمة ألمانيا. ويوفر هذا الحدث والذي ينطلق من 5 إلى 7 مارس، منصةً مثالية لتسليط الضوء على جهود المجموعة في الحفاظ على تراث المملكة العربية السعودية وإرساء معايير جديدة لمفهوم الضيافة فائقة الفخامة.
وتندرج مشاركة مجموعة بوتيك ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة، والتي تم تكريمها كأفضل جناح من بين 5,500 جهة عارضة من 161 دولة حول العالم في نسخة 2023 من المعرض. وتلتقي المجموعة في نسخة العام الجاري مع أكثر من 90 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم، حيث تسلط الضوء على محفظتها من القصور التاريخية والثقافية التي يتم تحويلها إلى فنادق فائقة الفخامة. ويروي كل قصر من قصور المجموعة قصة تراث وضيافة، بدايةً من القصر الأحمر، أول مبنى خرساني في المنطقة ومقر إقامة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، مروراً بقصر طويق الحائز على جائزة أغا خان والذي صممه المهندس الألماني فراي أوتو بالتعاون مع شركة بيروهابولد وشركة عُمرانية. بالإضافة إلى قصر الحمراء في قلب مدينة جدّة، والذي بُني في البداية كمقر إقامة للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -، وتحول لاحقًا لقصر ضيافة استقبل العديد من الشخصيات العالمية المرموقة.
وسيمثل ماركو فرانك، الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة، مجموعة بوتيك في نسخة العام الجاري من المعرض. وصرّح فرانك قائلاً: "نسعد بمشاركة مجموعة بوتيك في معرض بورصة السياحة العالمية ITB في برلين، لنستعرض تجارب الضيافة التي نقدمها في المملكة. ويعكس تواجدنا في هذا الحدث، تحت مظلة الهيئة السعودية للسياحة، التزامنا الراسخ بتعزيز ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "ندعو جميع الزوار في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين لاكتشاف ماستقدمة المجموعة من الأصالة والتجربة المعاصرة. وبينما تفتح المملكة أبوابها أمام العالم، نفخر بأن نكون في طليعة المساهمين في ترسيخ مكانة المملكة عالمياً واستعراض ما تقدمه المملكة. ومن منظور شخصي، تمثّل هذه المشاركة استمراراً للفرص المذهلة التي تهدف لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة للسياحة فائقة الفخامة".
وتسهم مجموعة بوتيك في دعم أهداف كلٍ من وزارة السياحة ووزارة الثقافة في تطوير وتعزيز القطاع السياحي على مستوى المملكة، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع إلى 6 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030. وتُرسي مجموعة بوتيك معايير جديدة وتلتزم بإعادة تشكيل ملامح مشهد الضيافة الفاخرة في المملكة، من خلال منح الضيوف فرصة للاستمتاع بأفضل التجارب العصرية المستوحاة من أصالة وتراث المملكة.
ويقدم جناح مجموعة بوتيك في المعرض نظرة عامة حول التزام المجموعة بالسياحة الفاخرة المسؤولة والمستدامة وتطوير المواهب، إلى جانب مخططات المملكة الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني. وتسعى المجموعة أيضاً إلى استقطاب المسافرين الدوليين ودعوة الضيوف المهتمين للاستمتاع بجمال وضيافة المملكة، وذلك من خلال التركيز على مفاهيم الفخامة والضيافة السعودية الأصيلة.
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