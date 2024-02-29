بنك الخليج الدولي يعلن تعيين خالد عباس وسارة عبدالهادي رؤساء تنفيذيين في السعودية والبحرين

(MENAFN
- FinMark Communications) المنامة، 28 فبراير 2024: تأكيداً على استراتيجيته لتطوير ودعم الأعمال أعلن بنك الخليج الدولي اليوم عن تعيينات جديدة في مناصب قيادية عليا في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. فقد تم تعيين الأستاذ خالد عباس، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرفية الشركات، في منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي - السعودية، كما تم تعيين الأستاذة سارة عبد الهادي، التي تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار والخزينة للمجموعة، في منصب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي في البحرين.
وتعليقاً على الإعلان الجديد، قال الأستاذ عبدالعزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: " تعيين خالد وسارة في هذين المنصبين المهمين سيعزز قوة هيكلنا القيادي وتنوعه بينما نعمل على تسريع نمونا لتطوير الإمكانات الكاملة للمجموعة. ويسعدني بشكل خاص أننا تمكّنا من شغل هذين المنصبين الكبيرين من مرشحين داخليين، وهي شهادة ليس فقط على المواهب الفذّة التي نمتلكها في جميع أنحاء المجموعة، ولكن أيضاً على الأداء الاستثنائي والدور القيادي الذي أثبته كل من خالد وسارة، وما يتمتعان به من مؤهلات متميزة تجعلهما الاختيار المثالي لقيادة عملياتنا في السعودية وبقية دول الخليج. وإنني أتطلع إلى العمل معهما في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة بنك الخليج الدولي، وأشعر بفخر كبير بأن لدينا الأشخاص والثقافة اللازمة للمضي قدماً بثقة نحو المستقبل".
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ عبدالعزيز الحليسي يشغل حالياً المنصبين التنفيذيين اللذين سيتولاهما قريباً كل من خالد وسارة، وسيواصل قيادته للمجموعة من خلال تنفيذ استراتيجية بنك الخليج الدولي والإشراف على التوسع المستمر لأعماله الإقليمية والعالمية وإلى حين سريان التعيين اعتباراً من 3 مارس 2024.
انضم خالد عباس إلى بنك الخليج الدولي في أكتوبر 2018 حيث عمل مديراً إقليمياً للبنك في الإمارات العربية المتحدة وتولى قيادة المكتب التمثيلي للمجموعة في دبي وفرعها في أبوظبي. وفي عام 2019، تولى خالد منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرفية الشركات التي تشمل بنك الخليج الدولي في السعودية والبحرين والإمارات، إلى جانب مكاتبنا في لندن ونيويورك. يحمل خالد شهادة البكالوريوس في دراسات الأعمال من الجامعة اللبنانية الأمريكية، و برنامج التطوير القيادي من كلية داردن للأعمال في جامعة فيرجينيا، و برنامج تطوير القيادات الناشئة من جامعه انسياد في فرنسا وبالاضافة الى شهادة برنامج الإدارة المتقدمة (AMP) من جامعة هارفارد.
كما انضمت سارة عبد الهادي إلى بنك الخليج الدولي في نوفمبر 2019 حيث عملت رئيساً تنفيذياً للاستثمار والخزينة للمجموعة في السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. تحمل سارة شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الاستثمار من كلية بايسس للأعمال، جامعة سيتي، لندن، وشهادة برنامج الإدارة المتقدمة (AMP) من جامعة هارفارد.
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