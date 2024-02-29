معهدBIBF يستقبل رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية

(MENAFN
- BIBF Leading Excellence ) المنامة - 26 فبراير 2024م:
استقبل الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، البروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا - جامعة البحرين الطبية، بحضور عدد من المسؤولين بالمعهد، وذلك لبحث واستعراض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من ضمنها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الأكاديميّة والطبية والتدريبية والبحثية وتبادل الخبرات والبحوث العلمية لمواكبة المستجدات العلمية والطبية الحديثة.
وقام رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بجولة في مبنى المعهد، اطلع خلالها على مختلف المرافق المتاحة والبنية التحتية التعليمية التي تتوفر للطلاب، وذلك من خلال توفير بيئة تدريبية وتعليمية ذات مستوى عالٍ ومتميز، كما اطلع على أبرز الإنجازات والمبادرات الأكاديمية للمعهد.
وخلال الزيارة، أشاد البروفيسور سمير العتوم بالجهود المتميزة التي يبذلها المعهد في إعداد مخرجات مؤهلة أكاديمياً ومهنياً تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكداً أهمية تقوية روابط التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم العملية التنموية في المملكة.
وثمن الدكتور أحمد الشيخ زيارة البروفيسور العتوم، مشيداً بحرص المعهد على التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.
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