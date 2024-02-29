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حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام

2/29/2024 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بقذائف مدفعية، وإنه حقق "إصابات مباشرة".

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