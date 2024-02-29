حزب الله: استهدفنا انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع جل العلام
التاريخ
2/29/2024 3:11:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بقذائف مدفعية، وإنه حقق "إصابات مباشرة".
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