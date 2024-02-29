إطلاق صواريخ على موقع عسكري بالجليل الغربي

إطلاق صواريخ على موقع عسكري بالجليل الغربي
التاريخ
2/29/2024 3:11:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق نحو 10 صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي بالجليل الغربي.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بدوي صفارات الإنذار في شلومي بالجليل الغربي.
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