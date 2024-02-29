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إطلاق صواريخ على موقع عسكري بالجليل الغربي

2/29/2024 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق نحو 10 صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي بالجليل الغربي.


وكان مراسل الجزيرة أفاد بدوي صفارات الإنذار في شلومي بالجليل الغربي.

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