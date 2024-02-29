الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع
التاريخ
2/29/2024 3:11:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الإمداد في الدفاع المدني بغزة للجزيرة إن "ما يحدث شمال غزة خطير، والاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع".
وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت صباح اليوم الخميس، بأن حصيلة عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع تجاوزت 30 ألفا.
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