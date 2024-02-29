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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع

2/29/2024 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير الإمداد في الدفاع المدني بغزة للجزيرة إن "ما يحدث شمال غزة خطير، والاحتلال يدفع الناس للمغادرة تحت وطأة الجوع".


وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت صباح اليوم الخميس، بأن حصيلة عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع تجاوزت 30 ألفا.


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