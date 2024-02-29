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السلطات التشادية تعتقل عم رئيس البلاد

2/29/2024 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت السلطات التشادية الجنرال سيلي ديبي إيتنو، عم الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي، حسب صحيفة "تشادون" نقلا عن مصادرها.


وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر: "تم اعتقال الجنرال سايلي ديبي".
وأفادت صحيفة "تشادون" في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة بمقتل زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" التشادي يايا ديلو، وهو ابن عم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

ووفقا للصحيفة، اقتحمت القوات الحكومية مقر الحزب الاشتراكي المعارض بلا حدود بقيادة يايا ديلو.

RT

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