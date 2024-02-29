السلطات التشادية تعتقل عم رئيس البلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت السلطات التشادية الجنرال سيلي ديبي إيتنو، عم الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي، حسب صحيفة "تشادون" نقلا عن مصادرها.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر: "تم اعتقال الجنرال سايلي ديبي".
وأفادت صحيفة "تشادون" في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة بمقتل زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" التشادي يايا ديلو، وهو ابن عم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.
ووفقا للصحيفة، اقتحمت القوات الحكومية مقر الحزب الاشتراكي المعارض بلا حدود بقيادة يايا ديلو.
RT
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