السلطات التشادية تعتقل عم رئيس البلاد

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر: "تم اعتقال الجنرال سايلي ديبي". وأفادت صحيفة "تشادون" في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة بمقتل زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" التشادي يايا ديلو، وهو ابن عم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

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