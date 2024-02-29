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مستشفى للصقور يراقب مرضاه عبر الأقمار الصناعية في أبو ظبي

2/29/2024 3:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُعد الصقر الشعار الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إلى قوة التحمل وعدم الاستسلام أبدًا. وتأسس مستشفى أبوظبي للصقور في عام 1999، ويعمد إلى تقييم ومعالجة أكثر من 11 ألف صقر سنويًا.

ويهدف بشكل أساسي إلى حماية صحة الصقور بواسطة تقديم خدمات علاجية متنوعة، والحفاظ عليها من خلال إعادة تأهيلها وإطلاقها في البرّية من أجل موسم التكاثر.

وقالت الدكتورة مارغيت غابرييل مولر، المديرة التنفيذية لمستشفى أبوظبي للصقور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية : نحن نُعالج الصقور المريضة جدًا، موضحة: "ما نفعله هو علاج الصقور وإعادة تأهيلها ووضعها في أقفاص كبيرة جدًا، وهناك تستطيع الطيران، وتصبح قوية جدًا".


وأشارت مولر إلى أنه عندما يتم إطلاق سراحها، تُوضع عليها أجهزة إرسال خاصة عبر الأقمار الصناعية بهدف التمكن من متابعة مسارها، مؤكدة: "عادة ما نراها تعود إلى بيئتها الأصلية، حيث تبقى طوال فترة التكاثر".

لبنان 24

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