استشهاد الأسير عاصف الرفاعي في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الخميس، استشهاد المعتقل عاصف الرفاعي (22 عاما)، من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، وهو معتقل بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2022.

وأوضحا، في بيان، أن المعتقل الرفاعي استُشهد بعد نقله من "عيادة سجن الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال إلى 10، منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وباستشهاد الأسير المريض الرفاعي ترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 247 شهيدا.

والمعتقل الرفاعي كان أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو الشهيد العاشر في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والشهداء هم: عمر دراغمة الذي استُشهد في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وعرفات حمدان في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، وماجد زقول في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعبد الرحمن مرعي في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائر أبو عصب في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعبد الرحمن البحش بتاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2024، والمعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار في 8 فبراير/ شباط الجاري، وآخرهم خالد الشاويش (53 عاما) الذي استُشهد في 21 من الشهر الجاري.



