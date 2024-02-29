الاحتلال يغلق حاجز جبع شمال شرق القدس ويعتدي على المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز جبع شمال شرق القدس المحتلة، واعتدت على المواطنين هناك.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومركباتهم، عندما حاولوا الاحتجاج على إغلاق الحاجز، الذي تسبب إغلاقه بأزمة مرورية خانقة.
ويتعمد الاحتلال إغلاق الحاجز من أجل تسهيل حركة مركبات المستعمرين في ساعات الصباح، علما أنه المنفذ الوحيد لسكان الرام، وكفر عقب، وقلنديا، إلى جنوب الضفة الغربية.
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