الاحتلال يغلق حاجز جبع شمال شرق القدس ويعتدي على المواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجز جبع شمال شرق القدس المحتلة، واعتدت على المواطنين هناك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومركباتهم، عندما حاولوا الاحتجاج على إغلاق الحاجز، الذي تسبب إغلاقه بأزمة مرورية خانقة.

ويتعمد الاحتلال إغلاق الحاجز من أجل تسهيل حركة مركبات المستعمرين في ساعات الصباح، علما أنه المنفذ الوحيد لسكان الرام، وكفر عقب، وقلنديا، إلى جنوب الضفة الغربية.