وسائل إعلام إسرائيلية: البرغوثي أبرز الأسرى الذين تطالب بهم حماس

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة“حماس” ما زالت مصرّة على شمول الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي في الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، إضافة إلى قياديين آخرين ليسوا من كوادر الحركة.

وأشارت قناة "i24 News" الإسرائيلية، إلى المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، وقالت إن حماس تصر على إطلاق سراح البرغوثي، وإنها تضعه على قائمة أيّ اتفاق محتمل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أوردت في وقت سابق قائمة تضم 3 أسرى فلسطينيين قالت إن حركة حماس "تتمسك بهم"، لإتمام الصفقة مع إسرائيل.

وأوضحت أن هؤلاء الأسرى هم: أحمد سعدات (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المعتقل منذ 2006، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا)، وعبد الله البرغوثي (قائد كتائب القسام سابقًا في الضفة الغربية، المعتقل منذ 2003 ويقضي حكمًا قياسيًّا بالسجن المؤبد 67 مرة)، إضافة إلى مروان البرغوثي.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية قررت، في الـ18 من فبراير/ شباط، نَقل مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في سجن“ريمونيم” إلى العزل الانفرادي في سجن الرملة.

وعقب ذلك، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس، لـ"إرم نيوز" إن البرغوثي يتعرَّض لظروف عزل وإذلال قاسية من قِبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية تتعمد منذ أشهر إهانة وإذلال مروان البرغوثي ونقله بين سجون العزل التابعة لها"، لافتًا إلى أنه نُقل إلى أحد السجون المخصصة للجنائيين قبل عدة أسابيع.

وأوضح فارس أن "مصلحة السجون تجبر الأسير على إجراءات تفتيشية قاسية بهدف إذلاله، كما إنها تضعه في الوقت الحالي في زنزانة عزل تفتقر لأدنى الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، والمياه، والطعام".

وأشار فارس، إلى أن "إسرائيل تدرك جيدًا موقع البرغوثي وأهميته لدى الفلسطينيين والحركة الأسيرة، وتتعمد اتخاذ إجراءات قاسية بحقه بهدف ترويع الأسرى الفلسطينيين وإخافتهم".

يذكر أن الأسير مروان البرغوثي معتقل منذ عام 2002، ويعد أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله إسرائيل، إذ يقضي حكمًا بالسجن 5 مؤبدات و40 عامًا قضى منها 21 عامًا، ويعد "مهندس الانتفاضة الفلسطينية الثانية".