نمو الاقتصاد الأمريكي يستقر في الربع الرابع مع علامات تباطؤ في بداية 2024

(MENAFN
) الاقتصاد الأمريكي يحافظ على مسار النمو الثابت في الربع الرابع من عام 2023, ولكن هناك علامات مبكرة على تباطؤ طفيف مع بداية العام الجديد, وأظهرت آخر تحديثات الحكومة الأمريكية أن الاقتصاد استمر في النمو بشكل متسق على مدار الربع الرابع من عام 2023, بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي, ومع ذلك, ظهرت علامات مبكرة على تباطؤ طفيف مع بداية العام الجديد, وقام مكتب تحليلات الاقتصاد, الذي يعد جزءاً من وزارة التجارة, بتعديل تقديره الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 3.2 في المئة سنوياً, وهو انخفاض طفيف عن التقدير الأول البالغ 3.3 في المئة, وعلى الرغم من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز بأن تظل الأرقام غير متغيرة, فقد حدث هذا التعديل الطفيف بسبب انخفاض الاستثمار في المخزونات الخاصة.
كما يتأثر التعديل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض الاستثمار في المخزونات الخاصة, فإن مستويات التضخم خلال الربع الرابع بقيت نسبياً مهدئة, وعلى الرغم من أنها ارتفعت قليلاً مقارنة بالتقديرات السابقة, ويجدر بالذكر أن الاقتصاد قد شهد توسعاً أكثر قوة بنسبة 4.9 في المئة من يوليو إلى سبتمبر قبل الربع الرابع.
كذلك شهد عام 2023 زيادة ملحوظة في النمو, حيث بلغت نسبته 2.5 في المئة مقارنة بـ 1.9 في المئة المسجلة في عام 2022, وقد تجاوز هذا النمو العتبة غير التضخمية بنسبة 1.8 في المئة, كما حدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي, وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تشير إلى اتجاه إيجابي عام, إلا أن التباطؤ الملاحظ في بداية عام 2024 يؤكد أهمية مواصلة المراقبة المستمرة والتعديلات المحتملة في السياسات الاقتصادية للحفاظ على زخم النمو ومواجهة أي تحديات ناشئة.
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