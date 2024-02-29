استهدف الأرامل والمطلقات .. يخدع 259 امرأة باسم الزواج

ألقت الشرطة في بنغالورو الهندية القبض على رجل خدع أكثر من 250 امرأة على مواقع الزواج ومنصات التواصل الاجتماعي وقام بإغراء النساء وأولياء أمورهن لدفع المال له مقابل الزواج.

وحددت الشرطة هوية المتهم بأنه ناريش بوجاري جوسوامي (45 عاما)، وأنه قام بإنشاء ملفات تعريف مزيفة على مواقع الزواج ومنصات التواصل الاجتماعي.

بدأت الشرطة التحقيق في القضية بعد أن قدم أحد الضحايا بلاغاً ضد الرجل، وبحسب الشرطة، استهدف جوسوامي الأرامل والمطلقات، وقالت الشرطة إنه أرسل رسائل نصية وتحدث إلى النساء في وقت متأخر من الليل واستدرجهن لدفع المال له بعد أن كسب ثقتهن، وفقا لموقع news9live.

وأضافت الشرطة أن المتهم البالغ من العمر 45 عامًا أنشأ ملفات شخصية على الإنترنت باستخدام صور الشباب وتظاهر بأنه مسؤول جمركي ومهندس برمجيات.

وكشفت الشرطة أن المتهم خدع 259 امرأة وتظاهر بأنه مسؤول الجمارك في المطار ومهندس برمجيات، مستخدماً بطاقات SIM مفعلة مسبقًا للتحدث مع هؤلاء النساء.

وكان المتهم قد دعا والدي إحدى ضحاياه إلى بنغالورو لمقابلته وأخذ منهما 10000 روبية في محطة السكة الحديد قائلاً إنه يريد حجز تذكرة لأقاربه وهرب من محطة السكة الحديد.



