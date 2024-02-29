غوارديولا يكيل المديح بثلاثي مانشستر سيتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بإيثار لاعبه كيفين دي بروين بعد مواجهة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتكفّل دي بروين بصناعة 4 من الأهداف الـ 5 التي أمطر بها زميله هالاند شباك لوتون تاون، خلال الانتصار الكبير بنتيجة 6-2.
وشدد غوارديولا، "دي بروين لاعبٌ قليل الأنانية أمام المرمى، ولو كان يستطيع مساعدة هالاند بصناعة هدفٍ إضافيٍ، لفعل".
واسترسل مثنيًا على النجم الذي يقضي عامه التاسع مع مانشستر سيتي، "أعتقد بأن هالاند يحتاج إلى لاعبٍ مثله يمتلك الرؤية، والجودة والكرم".
ولم يغفل غوارديولا عن الإشادة بالدولي النرويجي، قائلاً، "دي بروين يحتاج أيضًا إلى تحركات هالاند".
وحرص المدرب الإسباني على الثناء أيضًا على ستيفان أورتيجا مورينو، حارس مرماه الاحتياطي، والذي خاض مباراته التاسعة في موسم 2023-2024 الجاري.
وقال في تصريحاتٍ نقلها موقع "وان فوتبول" الرياضي، "لقد كان مورينو مذهلاً في التمريرات الطويلة، وليس فقط باتجاه هالاند، ولكن إلى اللاعبين فيما بينهما".
وأكمل غوارديولا، "ماذا عساي أن أقول؟ التمريرات كانت جيدةً، والأهداف كانت جيدةً، وتسنت لنا فرصتين أو 3 إضافيةً لتسجيل المزيد من الأهداف".
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