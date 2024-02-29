غوارديولا يكيل المديح بثلاثي مانشستر سيتي

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بإيثار لاعبه كيفين دي بروين بعد مواجهة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتكفّل دي بروين بصناعة 4 من الأهداف الـ 5 التي أمطر بها زميله هالاند شباك لوتون تاون، خلال الانتصار الكبير بنتيجة 6-2.

وشدد غوارديولا، "دي بروين لاعبٌ قليل الأنانية أمام المرمى، ولو كان يستطيع مساعدة هالاند بصناعة هدفٍ إضافيٍ، لفعل".

واسترسل مثنيًا على النجم الذي يقضي عامه التاسع مع مانشستر سيتي، "أعتقد بأن هالاند يحتاج إلى لاعبٍ مثله يمتلك الرؤية، والجودة والكرم".

ولم يغفل غوارديولا عن الإشادة بالدولي النرويجي، قائلاً، "دي بروين يحتاج أيضًا إلى تحركات هالاند".

وحرص المدرب الإسباني على الثناء أيضًا على ستيفان أورتيجا مورينو، حارس مرماه الاحتياطي، والذي خاض مباراته التاسعة في موسم 2023-2024 الجاري.

وقال في تصريحاتٍ نقلها موقع "وان فوتبول" الرياضي، "لقد كان مورينو مذهلاً في التمريرات الطويلة، وليس فقط باتجاه هالاند، ولكن إلى اللاعبين فيما بينهما".

وأكمل غوارديولا، "ماذا عساي أن أقول؟ التمريرات كانت جيدةً، والأهداف كانت جيدةً، وتسنت لنا فرصتين أو 3 إضافيةً لتسجيل المزيد من الأهداف".

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