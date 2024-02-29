أول رد رسمي بعد سقوط مشجع من مدرجات ملعب ستامفورد بريدج

أعلن نادي ليدز يونايتد عن إجراء التحقيقات حاليا في حادثة إصابة أحد مشجعيه في مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ليدز يونايتد وأكثر من 5000 آلاف من مشجعيه قد ارتحلوا إلى العاصمة لندن للاصطدام بتشيلسي في "استاد ستامفورد بريدج".

وكانت الأسبقية للفريق القادم من منافسات "التشامبيون تشيب"، إذ سجل له ماتيو جوسيف هدف التقدم على تشيلسي منذ الدقيقة الـ8 لعمر المواجهة.

وأثناء الاحتفال بالهدف، سقط أحد مشجعي نادي ليدز يونايتد من المقاعد العالية في الاستاد إلى المقاعد الأسفل منه، مما استدعي تدخّل المسعفين لتوفير الإسعافات الأولية إليه.

وتم حمل المشجع إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تغيّب عما تبقى من المباراة التي أسفرت عن هزيمة ليدز يونايتد بنتيجة 3-2.

من خلال بيانٍ رسميٍ صدر بعد صافرة نهاية المباراة، شدد ليدز يونايتد على أنه سوف يتم التحقيق في حادثة سقوط المشجع لمعرفة ملابساتها.

ولم يكشف البيان الرسمي عن الحالة الصحية للمشجع، مكتفيا بالإشارة إلى أنها "في أيدي الخدمات الإسعافية".

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