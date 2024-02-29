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حالة تسللٍ محتملةٍ.. اعتراضات حول صحة هدف كاسيميرو أمام نوتينغهام فورست

2/29/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقل نونو سانتو، المدير الفني لنوتنجهام فوريست، وجهة نظر لاعبيه عن صحة الهدف الوحيد الذي استقبلوه من مانشستر يونايتد.

وسجل كاسيميرو هدفا ثمينا في الدقيقة الـ 89 ليقود مانشستر يونايتد إلى الخروج بانتصارٍ صعبٍ من مواجهة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ودار الكثير من اللغط خلال الساعات الماضية حول صحة الهدف في ظل الشكوك بوجود حالة تسللٍ سبقت لحظة إيداع كاسيميرو للكرة في الشباك.

وسُئل سانتو عن رأيه الشخصي، ليرد بدبلوماسيةٍ، "لست متأكدا، فأنا لم أرى اللقطة بوضوحٍ".

وأكمل المدرب البرتغالي، "بالحديث إلى لاعبي فريقي، فقد قالوا بأنه كان ثمة إعاقة للحركة في حالة تسللٍ محتملةٍ. لقد تحققوا من ذلك".

واستدرك ابن الـ50 عاما، "ولكننا عانينا الكثير من المتاعب في الفترة الماضية مع تقنية حكم الفيديو المساعد 'الفار' والحكّام، فلنحاول نسيان الأمر، والمضي قدما".

وعن سيناريو المباراة ضد مانشستر يونايتد، اعترف سانتو في تصريحٍ نشرته صحيفة "نوتنجهام بوست" البريطانية، "أن تخسر بهذه الطريقة أمرٌ محبطٌ".

واسترسل المدرب السابق لاتحاد جدة السعودي (العميد)، "هذا هو مصدر الإحباط وخيبة الأمل الأساسي، وهو بأننا لم ندع مشجعينا يستمتعوا بالأمسية".

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