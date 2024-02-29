قبل مواجهة الفريقين.. رسالة إيجابية من فالنسيا لنجم ريال مدريد فينيسيوس

يتطلع روبين باراخا، المدير الفني لفالنسيا الإسباني، إلى عودة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، القريبة للعب في "استاد ميستايا".

وكان الاستاد قد شهد أحداثا مؤسفةً خلال موسم 2022-2023 المنصرم، وبالتحديد ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وتعرّض فينيسوس جونيور إلى هتافات وإهانات عنصرية من المدرجات، إلا أن ردة فعل الدولي البرازيلي أسفرت عن قرارٍ أثار الكثير من الجدل دوليا، حيث وجّه إليه الحكم البطاقة الحمراء.

ومن المقرر أن يعود فينيسوس جونيور إلى "استاد ميستايا" خلال أيامٍ قليلةٍ، وذلك لخوض لقاء الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وقال باراخا، "كنادٍ، وكمشجعين، فنحن أمام الفرصة لنظهر صورتنا الحقيقية، وما كنا عليه، وما سنصبح عليه".

وأوضح الرجل المولود في مدينة بلد الوليد، "تاريخيا، لطالما تمتع فالنسيا بقاعدةٍ جماهيريةٍ أنموذجية، وما حدث (لفينيسيوس جونيور) كانت حادثة شاذة. آمل أن نتمكن من إظهار ذلك في المباراة".

واسترسل متحدثا إلى إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، "في الموسم الماضي، قام 3 أو 4 أشخاص بشيءٍ لا يرقى إلى ما نتوقعه من جماهير فالنسيا .. لم نشعر بأنهم يمثلوننا في أي وقتٍ".

وأشاد باراخا، والذي اعتزل كرة القدم في صفوف فالنسيا، بتصرّف النادي تجاه المشجعين المتهمين بالإساءة إلى نجم ريال مدريد.

ونوّه ابن الـ48 عاما، "نادي فالنسيا تحرّك سريعا لطردهم (من المباراة)، بالإضافة إلى حظرهم مدى الحياة، وهو أقوى إجراء قد يتخذه النادي".

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