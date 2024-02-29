أسعار النفط تزداد بعد تكهنات بتمديد قيود الإنتاج من قبل دول أوبك+

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الأربعاء الموافق 28 شباط، بفعل التكهنات حول تمديد قيود الإنتاج من قبل دول "أوبك+"، وعلى الرغم من المخاوف من تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع ملحوظ في مخزونات النفط الخام الأمريكية، استجاب السوق بشكل إيجابي لاحتمال استمرار قيود الإنتاج من قبل التحالف الذي ينتج النفط.
كما ارتفعت عقود النفط الخام برنت بواقع 14 سنتًا لتصل إلى 83.79 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بستة سنتات إلى 78.93 دولار للبرميل حتى الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش, وفي البداية، شهد كل من البنود هبوطًا بنسبة 1 في المئة في وقت سابق من جلسة التداول، مما يعكس حساسية السوق تجاه المؤشرات الاقتصادية المتغيرة والعوامل الجيوسياسية.
كذلك أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء، حيث ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل لتصل إلى ما مجموعه 447.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 فبراير, وقد تجاوز ذلك توقعات سابقة بزيادة أقل قدرها 2.74 مليون برميل, وارتفعت المخاوف بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بسبب تصريحات من ميشيل بومان، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي عبّرت عن ترددها في تسريع خفض أسعار الفائدة, ولاحظت بومان استمرار مخاطر التضخم الصاعدة وحذرت من التعديلات المبكرة التي قد تزيد من ضغوط الأسعار أو تعيق الجهود المبذولة لإدارة مخاوف التضخم.
في حين ظلت السوق مركزة على التطورات داخل تحالف "أوبك+"، حيث استمرت المناقشات حول تمديد قيود الإنتاج في التأثير على المشاعر, وقدمت إمكانية مواصلة الجهود لتثبيت الأسواق العالمية للنفط من خلال تعديلات الإنتاج المنسقة بعض الدعم لأسعار النفط، موازنة لتأثير التحديات الاقتصادية السائدة وتعزيز الأمل الحذر بين المتداولين.
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