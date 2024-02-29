إنتاج المصانع اليابانية يتدهور متعدياً التوقعات السوقية

(MENAFN
) أظهرت الإحصاءات الحكومية التي نُشرت مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا في إنتاج المصانع في اليابان، حيث سجل انخفاض ملحوظ بنسبة 7.5 في المئة في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق, وقد كشفت هذه الأرقام، التي كشف عنها يوم الخميس، انحرافًا طفيفًا عن التوقعات السوقية المتوسطة، التي كانت قد تنبأت بانخفاض أقل بقليل بنسبة 7.3 في المئة, ويُشير الانخفاض غير المتوقع في إخراج الصناعات التحويلية إلى صعوبات مستمرة داخل قطاع الصناعة في اليابان، والتي قد تكون لها تداعيات على الاقتصاد العام.
كما أظهرت رؤى استمدتها من استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نظرة شركات التصنيع بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبلية. على الرغم من الانخفاض في يناير، عبر المستجيبون عن تفاؤل حذر، متوقعين استعادة مستويات الإنتاج في فبراير, ومع التكيف للتغيرات الموسمية، توقعت الشركات زيادة كبيرة بنسبة 4.8 بالمئة في إخراج التصنيع للشهر القادم, وكانت هذه التوقعات الإيجابية مدعومة بالتوقعات التي تشير إلى زيادة لاحقة بنسبة 2 في المئة في الإنتاج لشهر مارس، مما يشير إلى طريق محتمل نحو التعافي في قطاع التصنيع.
في حين تُسلط البيانات الضوء على طبيعة الطراز الصناعي في اليابان، التي تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية مثل تقلبات الطلب المحلي والظروف الاقتصادية العالمية, وبينما يتعامل صانعو السياسات وأصحاب المصلحة في الصناعة مع هذه التحديات، قد تكون مراقبة اتجاهات الإنتاج عن كثب وتنفيذ تدابير استباقية ضرورية لتخفيف المخاطر وتعزيز النمو المستدام في قطاع التصنيع.
MENAFN29022024000045015682ID1107915176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.